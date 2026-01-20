ТСН у соціальних мережах

Відомий письменник і волонтер мобілізувався до лав ЗСУ

Письменник Андрій Любка замість волонтерства вирішив мобілізуватися до лав ЗСУ.

Письменник Андрій Любка мобілізується до лав ЗСУ

Письменник Андрій Любка мобілізується до лав ЗСУ / © ТСН

Відомий український письменник і волонтер Андрій Любка вирішив мобілізуватися до лав Збройних сил України.

Про це він повідомив у Facebook.

Раніше Любка активно займався волонтерством — зокрема, постачав автівки на фронт. Загалом він відправив Силам оборони 415 машин. Тепер письменник вирішив безпосередньо приєднатися до лав ЗСУ.

«Війна триває і настав час рухатися далі — бути не тільки для ЗСУ, але і в ЗСУ. Якщо хочемо вистояти і перемогти, то служити мають усі — безвідносно до того, наскільки корисними ми були в тилу. Настала моя черга — і це по-чесному», — сказав він.

Любка розповів, що рішення мобілізуватися ухвалив у жовтні, обрав собі підрозділ, закінчив усі важливі справи й фіналізував робочі проєкти, а тепер вирушає на БЗВП (базова загальновійськова підготовка).

Що відомо про Андрія Любку

38-річний Андрій Любка — український письменник, перекладач і есеїст. Живе в Ужгороді. Цікавиться балканістикою. Автор романів «Карбід», «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан», «Малий український роман», «Вечір у Стамбулі», прозових історій зі свого життя «У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани» та «Війна з тильного боку».

Раніше український письменник, музикант і громадський діяч Сергій Жадан розкрив деталі своєї служби в «Хартії».

