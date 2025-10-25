ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2872
Час на прочитання
1 хв

Відомий рабин назвав несподівану дату завершення війни в Україні

Священнослужитель вважає, що зовсім скоро варто очікувати стрімкий розвиток України через прихід інвесторів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Головний рабин міста Дніпра Шмуель Камінецький прогнозує швидке завершення війни в Україні — майже одразу після початку 2026 року.

Про це він сказав у своєму виступі під час зустрічі з бізнес-клубом Inspira, передає видання «Інформатор».

За його словами, уже після 15 січня варто очікувати стрімкий розвиток України через прихід інвесторів, оскільки на той час війна закінчиться.

При цьому священнослужитель пояснив саме таку дату тим, що навіть впливові люди будуть зайняті святкуванням Нового року.

Проте, стверджує він, після 15 січня 2026 року «будемо святкувати після завершення війни».

«Я вам це кажу не як пророк, не як рабин, це думка великих [тобто впливових] людей в Америці та Європі, які розуміються на цьому. Це не мрія і не молитва, це буде дуже скоро… Росія — це буде Північна Корея, а на Україну чекає велике майбутнє», — заявив Шмуель Камінецький.

Нагадаємо, раніше штучний інтелект (GPT-5) спрогнозував п’ять сценаріїв завершення війни в Україні та оцінив ймовірність кожного з них за нинішніх тенденцій — станом на осінь 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
2872
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie