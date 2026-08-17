Відомий український блогер мобілізувався до ЗСУ: раніше він брав інтерв’ю у російських полонених

Блогер та журналіст Володимир Золкін

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Український блогер і журналіст Володимир Золкін, який став популярним завдяки інтерв’ю із російськими полоненими, мобілізувався до лав Збройних Сил та наразі проходить службу в 91-му окремому протитанковому батальйоні (ОПТБ).

Про це він розповів «Детектору медіа».

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Напередодні блогер на своїй сторінці у Facebook написав іронічний допис, натякаючи на військову службу, та опублікував фото у формі ЗСУ.

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«На Мальдівах чудово. Люди тут прості і політикою цікавляться. Один мені повідомив, що я дуже схожий на того, ну, на цього, еммм. Я питаю — на блогера? Він — Так, так, того, що з полоненими інтерв’ю! Кажу, я того придурка не дивлюся, і взагалі не знаю, як з ними можна розмовляти, стріляти їх треба. Він — але ж схожий, навіть голосом, капець. Постійно мене з ним плутають», — пожартував Золкін.

Коли мобілізувався і де служить Золкін

Для ДМ він повідомив, що мобілізувався до війська ще у квітні. Золкін пояснив, що опублікував фото у військовій формі лише зараз, бо не хотів робити цього до виїзду на бойові позиції.

«Бо треба мобілізуватися всім», — прокоментував він свою мобілізацію.

За його словами, він пройшов базову загальновійськову підготовку (БЗВП) і зараз служить у взводі радіоелектронної розвідки (РЕР) на посаді оператора. Він додав, що нині перебуває на Дніпропетровщині.

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Бронювання від ГУР та кримінальні справи проти блогера — що відомо

До слова, у березні цього року нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Володимира Золкіна зняли з військового обліку і він отримав бронювання від Головного управління розвідки (ГУР).

У Міноборони для Цензон.нет підтвердили, що 44-річного Золкіна знято зі загального військового обліку та поставлено на спеціальний облік однією зі спецслужб, але у відомстві не уточнили, куди саме.

Згодом Железняк розповів, що блогера позбавили бронювання в ГУР, а Бюро економічної безпеки заявило, що відкрито два кримінальні провадження проти Золкіна за ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Підозру блогеру не оголошували.

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