"Видовище було моторошне": сусіди розповіли подробиці нападу собак на жінку в Харкові

На 81-річну жінку накинулися одразу 5 мастіфів, який розводила родина.

У Харкові правоохоронці розслідують моторошний випадок. На 81-річну жінку напали 5 мастіфів і загризли її на смерть.

Подробиці історії розповідає Newsroom.

Трагедія сталася 16 жовтня у Харкові у приватному будинку на вулиці Колонній. П'ятеро неаполітанських мастіфів напали на 81-річну пенсіонерку і пошматували її. Від отриманих травм жінка померла на місці. Її тіло виявила сусідка.

"Видовище моторошне було ... Просто поліція почала питати, чому я не викликала швидку допомогу. А я коли побачила, то зрозуміла, що її вже нікому викликати ... Вони її гризли. Те, що я побачила, коли прийшла на звук" , - розповіла жінка.

Сусіди родини, де сталася трагедія, вважають, що власниця собак не займалася вихованцями, не дресирувала їх, що могло стати причиною трагедії.

З самою господинею бійцівських псів сусідка не спілкувалася, а ось з її матір'ю була поверхово знайома.

"Ні, вона неадекватна (про господарку - Ред.). З бабусею я віталася, вона була спокійна. До цього я її бачила близько 12 години. Я прибирала листя з дитиною і бачила, як вона виносить сміття. Жінка була здорова, сама пересувалася", - розповіла харків'янка.

Після того, як жінка виявила тіло сусідки, вона зателефонувала ветеринарові, який лікував собак, а потім до поліції.

Інша сусідка також підтвердила, що родина із сусідами не спілкувалася.

В день трагедії жителі вулиці разом з ветеринаром намагалися зв'язатися з родичами жертви, але безуспішно. Доньку пошматованої жінки вдалося знайти лише правоохоронцям. За словами сусідів, вона дуже спокійно відреагувала на загибель мами, припустивши, що та впала.

"Господи, ці собаки нас замучили просто! Ну ви уявляєте, якщо їх було сім штук. Двох, видно, продали, залишилися п'ять. Це таке виття, така вонь. Що таке п'ять собак", - розповіла сусідка.

Сама господиня тварин з журналістами спілкуватися відмовилася, обмежившись звинуваченнями в піарі на трагедії.

У поліції розповіли, що загибла була громадянкою Казахстану 1940 року народження. На тілі, руках та голові жінки виявили сліди численних укусів. Донька загиблої розповіла правоохоронцям, що наказувала матері, аби та не виходила на подвір'я, бо собаки були на вільному вигулі.

Наразі загибель жінки розслідують як нещасний випадок. Причину смерті ще встановлюють.



"Допитуються свідки за зазначеним фактом та буде вирішено питання щодо собак. Або їх усиплять, або на власний розсуд", - прокоментувала Арміне Хохонік, керівниця слідчого відділення Харківського райуправління №3.

Новини України: у Харкові знайшли мертвою 81-річну жінку, на тілі виявили сліди собачих укусів

Нагадаємо, що у Харкові собаки загризли 81-річну жінку. Загибла та її донька утримували вдома п'ять собак бійцівської породи.

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