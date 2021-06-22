Відплили на катамарані і благали про допомогу: у Світязі втопилась 15-річна дівчина, ще одну врятували

За попередніми даними, загибла не вміла плавати.
У понеділок, 21 червня, в озері Світязь на Волині втопилася 15-річна дівчина, її подругу вдалось врятувати. Трагедія сталась близько 15:00.
Як повідомили у поліції Волині, дівчата на катамарані відпливли на відстань близько 50 метрів. Як з невідомих причин почали тонути та кликати про допомогу. Одну з подруг витягли з води. Тіло іншої виявили згодом в озері. Попередньо відомо, що плавати вона не вміла.
За даними видання "Волинські Новини", загибла була мешканкою Луцька.
За цим фактом зареєстровано відомості в Єдиному реєстроі досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України з поміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, у Чернігівській області двоє чоловіків пішли купатись на водойми і втопилися.