Відпочинок "на крові": окупанти хочуть відкрити пляж біля Херсона

У передмісті тимчасово захопленого росіянами Херсона окупанти планують відкрити пляж для відпочинку.

Загарбники планують відкрити для відвідування пляж біля селища Антонівка, яке було обстріляно росіянами.

Про повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"Наслідуючи приклад зруйнованого Маріуполя, у Херсоні окупанти вирішили зробити відпочинок "на крові". У районі обстріляного селища Антонівка готується до відкриття місцевий пляж", - заявив він.

Братчук порадив жителям Херсона утриматися від відвідування берега річки, адже в тій місцевості неодноразово були помічені російські військові, які могли замінувати берегову зону.

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