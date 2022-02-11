Відпочинок та концерт: у Ярославського розповіли, навіщо бізнесмен після ДТП з кортежем виїхав з України

Бізнесмен 10 лютого поїхав до Лондона.
Після резонансної ДТП зі своїм кортежем бізнесмен, президент харківського футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський поїхав до Лондона на концерт сина.
Про це повідомили в компанії Ярославського DCH.
Там повідомили, що Ярославський виїхав з України 10 лютого чартерним рейсом "Харків-Лондон".
"11 лютого об 11:00 за часом Лондона син Володимир виступає на концерті, квитки на який для Олександра Ярославського та його дружини були заброньовані ще 18 січня", - йдеться у повідомленні.
Також у компанії Олександра Ярославського додали, що від 12 по 19 лютого бізнесмен разом з родиною кататиметься на лижах. Готель для цього нібито був заброньований ще 28 січня.
"У 2021 році особистим літаком Олександра Ярославського був виконаний 141 рейс загальним часом нальоту 271 година 8 хвилин. З них до Лондона – 37 рейсів", - повідомили в DCH.
Нагадаємо:
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Ввечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова та на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль із кортежу Ярославського.
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В МВС України 10 лютого повідомили, що правоохоронці викликали на допит Ярославського.
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Бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що спав удома в той момент, коли авто з, ймовірно, його кортежу на смерть збило чоловіка в Харківській області.
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В компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.
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Проте голова МВС Денис Монастирський зазначив, що це не відповідає дійсності, а справу про резонансну ДТП намагались сфальсифікувати.
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