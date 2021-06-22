Відпочинок у Генічеську: що і за скільки пропонують на курорті Херсонської області

Тепле Азовське море, чисте повітря, велика кількість овочів та фруктів щороку приваблюють тисячі відпочивальників до Херсонщини.

Багато українців люблять проводити відпустку на морі. Водночас не обов'язково летіти за кордон, якщо на території своєї країни є чудові місця для відпочинку. Останнім часом набуло популярності місто Генічеськ, що в Херсонській області.

Як і за скільки можна відпочити в Геніческу у 2021 році - дізнавався ТСН.ua.

Генічеськ - курортне місто в Херсонській області, розташоване на Азовському морі. Серед туристів місто популярне завдяки теплому морю і залізничному сполученню з курортом.

Як дістатися до Генічеська

Рейсовий автобус з Херсону до Генічеська відправляється щогодини. Ціна квитка - 210 грн. Час в дорозі - близько чотирьох годин.

Ті, хто вибирає для подорожі потяги та електрички, можуть доїхати наступним чином: спочатку дістатися потягом до залізничної станції селища Новоолексіївка. Там пересісти на приміську електричку до Генічеська. Ціна квитка - 10 грн.

Крім того, від залізничної станції Новоолексіївка курсують автобуси і маршрутні таксі до Генічеська. Ціна квитка - до 10 грн.

Таксисти візьмуть від станції до міста (17 км відстань) 100-150 грн.

Автовокзал в Генічеську міжміський - тому приїхати туди можна з багатьох великих міст України.

Де оселитися в Генічеську

Пансіонати розташовані, як правило, на першій лінії від узбережжя.

"Зняти житло в Генічеську недорого в туристичний сезон проблематично. Бронювати номери бажано заздалегідь. Ціни змінюються. Самий пік - липень. Ми працюємо до кінця сезону", - каже адміністратор пансіонату.

У пансіонатах вам запропонують кімнати з ліжками, Інтернетом, кондиціонером, телевізором. В принципі, всі кімнати обладнані за стандартом.

Ціни стартують від 200 грн на добу до 500 грн.

У готелях відпочиваючим запропонують кімнати з кондиціонером, безкоштовним Інтернетом, телевізором. Є ресторан, відкритий басейн, бар.

"У нас не гірше Туреччини. Ми і собачку вашу поселимо, якщо треба", - сказала нам адміністраторка готелю.

Ціни стартують від 500 до 700 грн.

Ціни в гостьових будинках трохи вище - від 450 грн до 800 грн на добу. На гостей чекає близька відстань до пляжу, на території є мангали, сауна, дитячий майданчик, басейн. У кімнатах все за стандартом: ліжко, телевізор, холодильник, безкоштовний Інтернет.

"Це ще нормальні розцінки. Погода поки не радує, зриває людям відпочинок. Вітряно", - поскаржився один з адміністраторів гостьового будинку.

Хто їде компанією або сім'єю може зняти будинок. Ціни стартують від 800 грн до 1700 грн на добу. Будинки з усіма умовами: кондиціонер, телевізор, пральна машина, кухня повністю обладнана для самостійного приготування їжі.

"У нас впорядкований затишний дворик і комфортабельні, красиві, просторі кімнати, які зроблять ваш відпочинок приємним", - похвалилася господиня одного з будинків.

Приватний сектор в Генічеську - найбільш бюджетний варіант серед туристів. Більшість квартир і приватних будинків знаходяться в центрі міста, тому до берега доведеться пройтися 15-20 хвилин. Ціни: 100-150 грн з людини на добу.

Бази відпочинку

На території баз відпочинку розташовані дитячі майданчики, басейни з прісною водою, автостоянки, дерев'яні альтанки для відпочинку, безкоштовний доступ до Мережі.

Ціни: двомісний номер "люкс" коштує 500 - 600 грн на добу.

Номер без зручностей - 100 грн на добу.

Де відпочити і що подивитися в Генічеську

Аквапарк "Акваленд"

"Акваленд" включає 10 різних водних атракціонів. Найвищий - 15 метрів, а довжина становить 180 метрів. Для маленьких гостей обладнана дитяча зона, яка складається з чотирьох гірок і басейну.

Вартість квитка залежить від часу і тривалості відвідування аквапарку. На 2021 рік цінова політика не сформована, але в 2020 році за відвідування дорослим потрібно було заплатити від 265 до 445 грн, дітям - від 245 до 425 грн. Крім того, можна оформити сезонний абонемент на безлімітне відвідування акварпарку на все літо. Минулого року такий абонемент коштував 1200 грн.

Дельфінарій "Оскар"

Дельфінарій розташований в селищі Генічеська Гірка. Відвідувачі можуть помилуватися виступами дельфінів і морських котиків, з якими працюють фахівці. Кожен виступ триває одну годину.

Ціни на квитки:

Стандартний квиток - 180 грн

VIP-місця (перші два ряди) - 200 грн

Діти до 4-х років - безкоштовно

Фото з дельфінами - 200 грн

Також можна поплавати з дельфінами. Задоволення недешеве.

5 хвилин + фото 10х15 1350 грн

5 хвилин + фото А4 1400 грн

10 хвилин + фото 10х15 2050 грн

10 хвилин + фото А4 2100 грн

Фото з дельфіном на свій апарат 10х15 200 грн.

Фото з дельфіном на свій апарат А4 250 грн

Дельфінотерапія 2000 грн

Дістатися до аквапарку можна маршруткою з Генічеська. Ціна -15 грн.

Гарячі джерела

Наразі на території Арабатської Стрілки функціонують три джерела: в околицях Генічеської Гірки, Щасливцево та Стрілецького. Всі вони мають штучне походження і були відкриті випадково. Гарячі джерела тут насичені гідрокарбонатом, йодом, сульфатами та іншими не менше корисними сполуками.

Приїжджаючи на гаряче джерело, пам'ятайте: на території немає місць громадського харчування і корпусів відпочинку. Тобто про їжу і проживання варто подумати окремо.

Як дістатися: на громадському транспорті за маршрутом Генічеськ-Стрілкове ходить спеціальний рейсовий автобус.

Асканія-Нова

Асканія-Нова - справжнє диво не лише Приазов'я, а й усієї України. Це найстарішій степовий біосферний заповідник та найбільша європейська степова заповідна територія. У тутешніх екосистемах налічується більше 500 видів рослин та понад три тисячі видів тварин.

На території заповідника можна зустріти рідкісних тварин, привезених з Азії, Європи, Африки та Америки. Тут живуть зебри, індійські і африканські антилопи гну, бики ватусси, горбаті зебри, олені, американські верблюди, антилопи, буйволи, поні, лами, а також сайгаки.

Самостійно доїхати від Генічеська до Асканії-Нової можна автобусом. Ціна квитка - 120 грн.



Погода на місяць у Генічеську

За даними синоптиків, до кінця червня на курорті буде тепла погода. Однак з 25 по 28 червня пройдуть дощі. Липень обіцяє бути сухим та сонячним – до +30 градусів тепла.

Температура води в Азовському морі біля Генічеська

Температура води в морі становить 22.7 °C. Це комфортна вода для купання.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання