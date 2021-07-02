Відпочинок у Лазурному: що і за скільки пропонують на курорті Херсонської області

Курорт буде гарним варіантом для сімейного відпочинку за помірними цінами.
Лазурне - невелике село міського типу Чорноморського узбережжя Херсонської області.
Пляжі і пологий вхід в море, тепла затока з блакитною глиною щорічно привертають безліч відпочиваючих до цього курорту. Відпочинок орієнтований як для тих, хто хоче відпочити від шуму, з сім'єю, так і для молоді.
Як і за скільки можна відпочити в Лазурному у 2021 році - дізнавався ТСН.ua.
Як дістатися до Лазурного з Херсону
Від залізничного вокзалу ходять маршрутні таксі сполученням Херсон-Лазурне з інтервалом близько півгодини.
Ціна квитка - 135 грн. Тривалість поїздки становить близько двох годин.
З херсонського автовокзалу можна дістатися регулярним автобусним рейсом. Ціна - 125 грн.
Де можна оселитися в Лазурному
Лазурне пропонує житло біля моря різного рівня комфорту - від дерев'яних будиночків до сучасних пансіонатів і баз відпочинку.
Пансіонати від 60-70 грн на добу за двомісний номер.
Бази відпочинку: в червні - близько 130 грн з людини, в липні - 140 грн, в серпні - 125 грн.
Діти до трьох років проживають безкоштовно, якщо їм не надається окреме місце.
Бази відпочинку та пансіонати в основному пропонують триразове харчування, але можна і самостійно готувати їжу.
Готелі
Гостей порадують комфортні номери різних категорій з усіма зручностями, обіцяють власники. Номери оснащені всім необхідним для проживання (кондиціонер, холодильник, телевізор). Холодна і гаряча вода цілодобово.
"У готелі все є. Ось тільки палити не можна, тільки на спеціальному майданчику, а ввечері музику і телевізор голосно не вмикати. Люди відпочивають", - поділився з нами особливостями відпочинку в готелі один з адміністраторів.
Ціни: від 500 грн на добу.
Куди піти і що подивитися в Лазурному
У Лазурному обов'язково варто відвідати Луна-парк - для любителів веселого і активного відпочинку пропонується безліч різних атракціонів.
Кінбурнську косу - там можна відчути неповторний мікроклімат, який створюється морською водою з одного боку і річковою дніпровською - з іншого, подихати ароматами цілющих трав і сосново-дубового лісу.
Тендрівську косу - гарне місце зі смугами пляжів, велика частина коси входить до Чорноморського біосферного заповідника.
Для пізнавального відпочинку можна відвідати місцеву пам'ятку - один з найбільших на Чорному морі маяків, що підноситься на 30 метрів. Вперше маяк був зведений на Тендрі у 1827 році.
Температура води в Лазурному
Температура води в морі становить 21.5°C. Така вода є прохолодною і бадьорить, але для багатьох людей є вже досить комфортною для купання.
"Погода хороша, але море ще холодне. Хоча екстремали купаються, не бояться. Ви ж знаєте, що море непередбачуване: один день спокійно, один - штормить", - сказала нам адміністраторка одного з готелів.
Погода на місяць у Лазурному
До кінця червня, за даними синоптиків, погода буде сонячною – до +25. Липень теж порадує туристів сухою та теплою погодою.