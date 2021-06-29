Відпочинок у Скадовську: що і за скільки пропонують на курорті Херсонської області

Відпочинок у Скадовську: що і за скільки пропонують на курорті Херсонської області

Головні особливості херсонського курорту – тепле море та повітря.

Скадовськ - невелике місто в Херсонській області. І сьогодні Скадовськ – один з найпопулярніших курортів нашої країни.

Як і за скільки можна відпочити у Скадовську у 2021 році – дізнавався ТСН.ua.

До Скадовська їдуть за тихим сімейним відпочинком, а також щоб оздоровитися, пройти терапевтичні курси та зміцнити імунітет. Підійде курорт і для молоді.

Завдяки близькості Джарилгацької затоки, тутешнє повітря насичене:

озоном – речовиною, яка є природним "антисептиком" і чудово дезінфікує повітря;

– речовиною, яка є природним "антисептиком" і чудово дезінфікує повітря; бромом – допомагає впоратися з безсонням;

– допомагає впоратися з безсонням; йодом – головним "джерелом" здоров'я для щиподібної залози.

Де оселитися в Скадовську

Відпочинок біля моря пропонують як установи ще радянської забудови, так і більш сучасні готелі та пансіонати.

Ціни в пансіонатах стартують від 150 грн до 600 грн. Чи входить харчування у вартість – треба уточнювати.

Хто шукає відпочинок "люкс" – є вілли. Середня ціна: 2000-25000 грн на добу.

А дім з басейном та сауною обійдеться в 1500 грн на добу.

Вибір готелів досить широкий, ціни теж різні. У вартість номера готелю входить: проживання, парковка автомобіля, користування басейном, шезлонгами, тенісним столом, мангалом, WI-FI.

"У готелі - своя кухня, професійний кухар готує страви за індивідуальним замовленням. А комплексне харчування не входить у вартість номерів", – сказала нам адміністраторка одного з готелів.

"Люкс" номер коштує 500-1000 грн на добу

номер коштує 500-1000 грн на добу Стандарт – 300-600 грн на добу

– 300-600 грн на добу Економ – 200-300 грн на добу

Приватний сектор в Скадовську може запропонувати дешевший варіант житла. Можна зняти окрему кімнату або квартиру. Ціни на житло в приватному секторі починаються від 100 гривень з людини.

"Дешево, так. Ви ж не їдете сидіти в будинку. Правильно? Підете на пляж. Навіщо вам переплачувати?" – запитала нас господиня приватного будинку.

Куди піти і що подивитися у Скадовську

У самому центрі Скадовська розташований комплекс розваг "Острів скарбів". Тут ви знайдете колесо огляду, з якого відкривається чудовий вид на місто та затоку, десятки атракціонів, ігор та цікавих розваг.

Один з найпопулярніших варіантів відпочинку – це аквапарк "Акваторія". Аквапарк позиціонує себе як комплекс для відпочинку всією сім'єю, тому тут є не тільки гірки для дітей, а й безліч дорослих атракціонів.

Ціни:

з 8:00 до 20:00 — 250 грн

з 13:00 до 20:00 — 150 грн

з 17:00 до 20:00 — 100 грн

А ще на території закладу працює справжній тераріум. Тут можна зустріти більше 20 видів незвичайних "мешканців" екзотичних країн, таких як анаконда, пітони, удави, королівські змії, гекони та різні види комах.

Комплекс "Акварель"

"Акварель" об’єднує в собі дельфінарій, а також центр реабілітації та відпочинку. На сьогоднішній день – це єдиний подібний заклад на території всієї Херсонської області. Тут можна пройти курс дельфінотерапії, що включає плавання з дельфінами, масаж. А також подивитися виступ чорноморських дельфінів.

Задоволення не із дешевих: ціни стартують від 250 гривень за перегляд програми в 5-6 ряді до 2000 гривень (купання з дельфіном).

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Скадовський історико-краєзнавчий музей

У 2009 році краєзнавчий музей здобув нову оселю – відомий "будинок з колонами", який є пам’яткою архітектури кінця ХІХ -початку ХХ століття.

Всі експонати музею розташовані в шести величезних залах, які розповідають про різні часи історії розвитку міста, а також висвітлюють його національні та етнографічні традиції.

Острів Джарилгач

У восьми кілометрах від Скадовська є унікальний острів Джарилгач, де в первозданному вигляді збереглися вся флора і фауна. Приваблює острів туристів і найчистішими пляжами.

Як дістатися: на катері зі Скадовську

Ціна: 180 грн в обидва боки

Заповідник "Асканія-Нова"

Також гості міста можуть відвідати біосферний заповідник "Асканія-Нова" (70 кілометрів від Скадовська).

Заповідник Асканія-Нова – це дендрологічний та зоологічний музей під відкритим небом. Найстаріший степовий біосферний заповідник планети та найбільша європейська степова заповідна територія. У тутешніх екосистемах налічується більше 500 видів вищих рослин і понад три тисячі видів тварин.

У 1984 році рада ЮНЕСКО внесла Асканію до списку еталонних територій планети.

Вартість квитка: дорослий – 300 грн. Дитячий – 270 грн (від 7 до 12 років).

Погода у Скадовську на місяць

Синоптики обіцяють дощі до кінця червня. Початок липня також буде дощовим – до 10 липня. Температура повітря не підніметься вище +30.

Температура води в Чорному морі біля Скадовська

Температура води в морі становить 22.4 °C. Це комфортна вода для купання. Середня температура води варіюється в межах 23-25 градусів тепла, а в самий розпал сезону може досягати +28 градусів.

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