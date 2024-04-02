Відпочинок з перепусткою: на Волині турбази надаватимуть ДПСУ списки гостей

На Волині прикордонники попросили, щоб власники турбаз надавали списки усіх відпочивальників на озері Світязь.

Про це розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук, передає "Суспільне".

За його словами, туристам, які приїдуть на відпочинок на Шацькі озера, не потрібна перепустка від прикордонників. Озеро Світязь не входить у 5-кілометрову прикордонну зону, але прикордонники надіслали прохання, щоб власники турбаз надавали списки усіх відпочивальників.

"Якщо ж турист захоче прогулятись лісовими масивами Шацького краю поза населеним пунктом, то йому необхідно буде виготовити дозвіл на перебування в прикордонній смузі", — зазначив секретар Шацької селищної ради.

Перепустка також буде потрібна туристам, якщо вони замовлять туристичну екскурсію у прикордонних територіях.

Керівниця Ковельської РВА Ольга Черен уточнила, що у 5-кілометровій прикордонній зоні у Шацькій громаді знаходяться лише озера Пулемець, Піщанське та Пісочне. Бізнесу і комплексам відпочинку на цій території доведеться оформлювати у прикордонників спеціальні дозволи, як і туристам, які планують там відпочивати.

Нагадаємо, Держприкордонслужба почала видавати документи на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів. Щоб перебувати, проживати, або працювати у прикордонній смузі потрібен дозвіл встановленого зразка.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області запровадили низку заборон та обмежень для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою.

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