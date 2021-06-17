Відпочивальники ходять вбрід: у Кирилівці підтопило бази відпочинку (відео)

Вода залила узбережжя і затопила бази відпочинку.

У Кирилівці Запорізької області потоп. Вода затопила вулиці селища.

Про це повідомляє РІА "Мелітополь".

В регіоні останніми днями вирує циклон. Зранку, 17 червня, була злива з грозою і сильним вітром. В результаті в акваторії Чорного моря розігрався шторм, а морська вода захопила прибережну зону.

Зараз у Кирилівці на Федотовій косі затоплені пляжі та підтоплені бази відпочинку. Вода сягає по щиколотку, і вона продовжує прибувати.

Нагадаємо, що у Запорізькій області смерч розгулявся у селі Широке. Потужний вихор трощив все, що траплялося на його шляху.

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