Відпочивальників просять не підходити до Джарилгацького маяка: що сталося

Конструкція має дефекти та пошкодження.
Джарилгацький маяк знаходиться в аварійному стані. Проведене наукове дослідження свідчить про фізичний знос конструкції на 75%. Він не придатний до експлуатації, а сама конструкція має дефекти та пошкодження.
Про це повідомили у Херсонській ОДА.
"Хочемо звернутися до відпочивальників, які планують відвідати острів Джарилгач. У жодному разі не підходьте близько до Джарилгацького маяка, а тим більше не вилазьте на конструкцію. Це може загрожувати вашому здоров'ю або навіть життю", - сказано у повідомленні.
Джарилгацький маяк - металева конструкція з каркасною розкосою вежею. Загальна його висота 24,4 м з видимістю світла до 14,8 миль. Світло було двох кольорів – білого та червоного.
• Джарилгацький маяк є частиною Джарилгацького національного природного парку і пам‘яткою культурної спадщини України.
• З 2009 року весь острів Джарилгач охороняється державою.