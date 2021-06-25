Відпочивальників просять не підходити до Джарилгацького маяка: що сталося

Відпочивальників просять не підходити до Джарилгацького маяка: що сталося

Конструкція має дефекти та пошкодження.

Джарилгацький маяк знаходиться в аварійному стані. Проведене наукове дослідження свідчить про фізичний знос конструкції на 75%. Він не придатний до експлуатації, а сама конструкція має дефекти та пошкодження.

Про це повідомили у Херсонській ОДА.

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"Хочемо звернутися до відпочивальників, які планують відвідати острів Джарилгач. У жодному разі не підходьте близько до Джарилгацького маяка, а тим більше не вилазьте на конструкцію. Це може загрожувати вашому здоров'ю або навіть життю", - сказано у повідомленні.

Джарилгацький маяк - металева конструкція з каркасною розкосою вежею. Загальна його висота 24,4 м з видимістю світла до 14,8 миль. Світло було двох кольорів – білого та червоного.

• Джарилгацький маяк є частиною Джарилгацького національного природного парку і пам‘яткою культурної спадщини України.

• З 2009 року весь острів Джарилгач охороняється державою.

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