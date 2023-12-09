Відпочивав у розкішному ресторані: у Мережу потрапили одні з останніх фото зрадника Киви

Перед ліквідацією Ілля Кива відпочивав в елітному російському ресторані "Пушкін".

Зрадника України Іллю Киву ліквідували 6 грудня. Його знайшли мертвим на території паркової зони готелю "Величъ Country Club". У мережі також опублікували одні з останніх світлин зрадника.

Знімок у Мережі опублікував блогер Сергій Іванов. Він заявив, що ці світлини йому надали джерела у ГУР.

За словами Іванова, перед ліквідацією зрадник Кива відпочивав в елітному російському ресторані "Пушкін". Цей заклад розташований у московському "Державному універсальному магазині" (ГУМ у перекладі на російську).

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До речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші.

"Організована ГУР "фотосесія" тривала понад три місяці, мої джерела кажуть, що цікавих матеріалів дуже багато. І не лише про Киву", – зазначив блогер.

Джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили "24 Каналу" автентичність фотографій. У відомстві додали, що це дійсно одні з останніх прижиттєвих знімків зрадника.

Останні прижиттєві фото Іллі Киви

Нагадаємо, ввечері 6 грудня російські пропагандисти повідомили, що українського колишнього депутата Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков’ї. Згодом в українській розвідці підтвердили смерть зрадника.

Джерела ТСН повідомили, що за вбивством Киви стоїть Служба безпеки України. Йдеться про проведену спецоперацію.

Раніше повідомляли гучні подробиці, де вбили зрадника України Іллю Киву та про його "пророчий" допис.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИВУ ВБИЛИ В ЛІСІ! Співмешканка екснардепа шокувала зізнанням!

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