Відпочивав з сестрою: на Полтавщині втопився 9-річний хлопчик

На Полтавщині 9-річний хлопчик потонув у річці. Про загибель дитини до поліції повідомили працівники швидкої медичної допомоги. Тіло без ознак життя виявили в річці Сула в селі Білогорілка Миргородського району.

Про це повідомили у поліції Полтавщини.

"Слідством попередньою встановлено, що 9-річний хлопчик зі своєю 2-річною сестрою проводили дозвілля неподалік домівки. За деякий час 2-річна дівчинка повернулась додому одна. Старша сестра повідомила про це батьків. Родичі одразу розпочали пошуки 9-річного хлопчика. Невдовзі його знайшли у водоймі без ознак життя. Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за пунктом 2 частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.

Нагадаємо, у Дніпрі після вживання полуниці помер 6-річний хлопчик.

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