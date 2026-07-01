Відпочинок біля води може коштувати 15 тисяч гривень: за що штрафують на пляжах України

Пляж / © pexels.com

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В Україні під час відпочинку на пляжах, біля водойм, у лісах та інших рекреаційних зонах громадян можуть оштрафувати за низку порушень. Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, Водним кодексом, правилами благоустрою, законодавством про природно-заповідний фонд і пожежну безпеку.

Про це йдеться в матеріалі “Судово-юридичної газети”.

Одне з найпоширеніших порушень — заїзд або паркування автомобіля на пляжі чи у прибережній захисній смузі. Залежно від місця та обставин штраф може становити від 340 до 15 300 грн. Якщо порушення сталося на території природно-заповідного фонду, сума може сягати 30 600 грн.

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Оштрафувати можуть і за купання всупереч офіційній забороні. Адміністративна відповідальність можлива, якщо людина ігнорує вимоги рятувальників ДСНС або поліцейських, а також порушує місцеві правила благоустрою.

За засмічення пляжу, залишені недопалки, пляшки чи інше сміття передбачений штраф за порушення правил благоустрою. Для громадян він становить від 340 до 1 360 грн, а для посадових осіб і підприємців — від 850 до 1 700 грн.

Окремо відповідальність може наставати за незаконне користування платними шезлонгами, парасолями, бунгало чи іншим пляжним майном. Саме по собі таке користування не завжди є адміністративним правопорушенням, але власник майна може вимагати відшкодування збитків. В окремих випадках дії можуть мати ознаки адміністративного або кримінального порушення.

Під час відпочинку біля моря чи інших водойм також потрібно дотримуватися правил любительського рибальства. За незаконний вилов риби, креветок, мідій, рапанів, раків та інших водних біоресурсів, перевищення добових норм або використання заборонених знарядь лову передбачено попередження або штраф від 34 до 170 грн. За грубі порушення — від 340 до 680 грн із можливою конфіскацією знарядь лову та незаконного улову.

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Крім штрафу, порушник має відшкодувати збитки за кожну незаконно виловлену особину. Якщо незаконний вилов завдав істотної шкоди, може наставати вже кримінальна відповідальність.

Відпочинок із собакою на пляжі також може обернутися штрафом, якщо місцеві правила забороняють перебування тварин у таких місцях або якщо власник не прибирає за твариною.

За порушення правил пожежної безпеки у лісовій або природоохоронній зоні, зокрема за розпалювання багаття у заборонених місцях, штраф для громадян становить від 1 530 до 4 590 грн. У період особливого пожежонебезпечного режиму контроль за такими порушеннями посилюють.

Оштрафувати можуть навіть за самовільне збирання грибів, ягід, горіхів та інших лісових ресурсів у місцях, де це заборонено або дозволено лише за спеціальним лісовим квитком. Для громадян штраф становить від 17 до 51 грн, для посадових осіб — від 51 до 119 грн. Крім того, можуть стягнути збитки, завдані лісовому господарству.

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В умовах воєнного стану українцям радять особливо уважно обирати місця для відпочинку. Купатися та відпочивати варто лише на офіційно відкритих пляжах, які пройшли перевірки, зокрема щодо відсутності вибухонебезпечних предметів. Відвідування неофіційних пляжів або місць, де купання заборонене, може бути небезпечним для життя та здоров’я.

Нагадаємо, в Україні планують посилити відповідальність за перевищення швидкості. За словами першого заступника Департаменту патрульної поліції, штрафи залежатимуть від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість.

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