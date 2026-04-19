ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
1 хв

Відпочинок на озері закінчився трагедією: на Закарпатті неповнолітня померла від ураження струмом

На Закарпатті неповнолітня дівчина загинула від удару струмом через вудку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Високовольтна лінія електропередач у Порошково

Високовольтна лінія електропередач у Порошково / © Google Maps

На Закарпатті неповнолітня дівчина загинула внаслідок ураження струмом, коли відпочивала біля водойми.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

З’ясувалося, що родина відпочивала на озері у селі Порошково. Перебуваючи під високовольтною лінією електропередач, неповнолітня дівчина підняла вудку вгору.

Через високу напругу ліній, електричний розряд пройшов повітрям (через так звану електричну дугу). Попри зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося — дівчина померла.

У справі призначать судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Раніше повідомлялося, що мати трьох дітей померла від удару струмом, коли тримала в руках iPhone.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie