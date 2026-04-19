Відпочинок на озері закінчився трагедією: на Закарпатті неповнолітня померла від ураження струмом

Високовольтна лінія електропередач у Порошково / © Google Maps

На Закарпатті неповнолітня дівчина загинула внаслідок ураження струмом, коли відпочивала біля водойми.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

З’ясувалося, що родина відпочивала на озері у селі Порошково. Перебуваючи під високовольтною лінією електропередач, неповнолітня дівчина підняла вудку вгору.

Через високу напругу ліній, електричний розряд пройшов повітрям (через так звану електричну дугу). Попри зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося — дівчина померла.

У справі призначать судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

