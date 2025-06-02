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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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284
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Відпочинок — не на часі: на Сумщині жінка з гранатою прийшла "закривати" кафе

На Сумщині жінка прийшла до місцевого кафе з ручною гранатою і вимагала негайно закрити заклад.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Затримана дебоширка

Затримана дебоширка

У Сумській області 51-річна жінка прийшла на «розбірки» до кафе з гранатою і вимагали закрити заклад, бо відпочинок зараз — не на часі.

Про це передає поліція Сумської області.

Інцидент стався в одному з населених пунктів поблизу Охтирки на початку квітня. Жінка прийшла до місцевого кафе з ручною гранатою. Обурившись тим, що, на її думку, «відпочивати зараз — не на часі», вона вирішила «з’ясувати стосунки» з відвідувачами закладу. Щоб її позиція виглядала переконливішою, жінка взяла із собою гранату, яку, як стверджує, знайшла в одному з гаражних кооперативів.

У приміщенні закладу вона почала погрожувати гостям і працівникам, після чого кинула гранату на території кафе. На щастя, вибух не відбувся.

Правоохоронці вилучили осколкову ручну гранату. Жінку затримали. Наразі досудове розслідування завершено. За процесуального керівництва прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваній інкримінують ч. 4 ст. 296 («Хуліганство») та ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»).

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині жінка підірвала гранату у дворі сусідів, внаслідок чого загинула дитина.

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