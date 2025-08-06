Відпочинок у Карпатах: з якої гори відкривається найкращий краєвид на Синевир

Синевир

Реклама

Озеро Синевир — одне з найбільш упізнаваних місць українських Карпат. Але якщо просто подивитись на нього з берега вам замало — спробуйте глянути на «око Карпат» згори. Ідеальне місце для цього — гора Озерна, яка підноситься над озером на висоту 1496 метрів.

Про це пише видання Karpaty.

Що відомо про гору Озерну

Гора Озерна розташована між селами Торунь, Лопушне та Синевирська Поляна. Її вершина — частина 3-кілометрового хребта, і хоч сама гора майже повністю вкрита густим хвойним лісом, із кількох природних прогалин відкривається неймовірний краєвид на Синевир, а також на Погарь, Канч, Секул, Клеву та Попадю.

Реклама

Підйом на гору — це чудова можливість поєднати туризм, відпочинок на природі й фотомисливство. Особливо цінно це для тих, хто шукає спокою й тиші, подалі від натовпів.

Як дістатися на вершину

Маршрут через Торунь — один з найвідоміших, але вимагає подолання серпантину з доволі крутими підйомами.

Стежка з озера Синевир або села Лопушне також доступна, зокрема для новачків.

Пропонується декілька маршрутів на Озерну

Реклама

Найкоротший — 9,5 км,

Найдовший — 117 км з ночівлею.

Найпопулярніший для одноденної мандрівки — жовтий маршрут із Лопушного з набором висоти понад 1000 метрів.

Увага: окремі ділянки підйому мають кут нахилу до 60°, тому мандрівникам-початківцям варто ретельно підготуватись.

Реклама

Чому варто піднятися

Побачите Синевир з абсолютно нового ракурсу.

Насолодитеся тишею хвойного лісу.

Зможете відчути себе частиною Карпат, далеко від суєти.

Ідеальний маршрут як для соло-мандрівки, так і для подорожі з друзями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що понад 10 тисяч готелів по всій Європі об’єдналися у колективний позов проти відомого онлайн-сервісу Booking.com, вимагаючи компенсації за нібито антимонопольні порушення, які тривали протягом 20 років.