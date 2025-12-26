«Відпочивати, як лідери ринку». Компанія OMD Optimum Media влаштовує вихідні по середах. Навіщо та який результат?

Реклама

Оксана Бєляєва стала СЕО компанії OMD Optimum Media Ukraine влітку 2023 року. Бізнес дістався їй не в найкращому стані. «Компанія була в мінусі, частина клієнтів думала про вихід, співробітники також», – розповідає Бєляєва.

Під її керівництвом медіаагенція знову стала прибутковою, а за три квартали 2025-го агентство підвищило виторг на 20%, до понад 1 млрд грн, за даними компанії. Що зробила нова СЕО, щоб вийти з кризи? «Змусила команду більше відпочивати», – каже вона.

У працівників OMD Optimum Media – 54 дні відпустки на рік замість стандартних 24. Крім скорочених п’ятниць і обов’язкового тижня відпочинку наприкінці року, в компанії почали практикувати Rechargітп Day – вихідні по середах.

Цей формат – один із найпростіших інструментів підтримки співробітників та профілактики вигорання, зазначає організаційний психолог Ілля Бачурін. «Структурований додатковий вихідний, коли команда одночасно «ставить роботу на паузу», щоб зайнятися здоров’ям, сім’єю і собою», – описує він.

В основі практики – ідея чотириденного робочого тижня, який тестують у світі та в Україні. Британське дослідження 2022 року, в якому взяла участь 61 компанія, показало: якщо скоротити робочий час на 20% і зберегти 100% зарплати, продуктивність команди та доходи не постраждають. Водночас 71% учасників експерименту повідомили про нижчий рівень вигорання, а кількість лікарняних у компаніях зменшилася на 65%, йдеться у звіті.

Чому колективний «день перезарядки» – краще рішення, ніж додаткові індивідуальні вихідні, і що мають врахувати лідери, щоб практика дала позитивний результат?

Навіщо робити вихідний посеред тижня

У 2024-му в OMD запровадили Mental Health Day. Співробітники могли взяти один додатковий вихідний на місяць у будь-який день. Бєляєва сподівалася, що це допоможе колегам відновлюватися після обстрілів. Практика показала: найчастіше такий вихідний просто «згорає».

СЕО почала оголошувати day off після російських атак. Але у травні та червні 2025 року вони почастішали – в середньому росіяни обстрілювали Київ двічі на тиждень. «Нам був потрібен визначений день відпочинку», – каже Бєляєва. Обрали середу: п’ятниця в рекламному бізнесі більш завантажена, пояснює топменеджерка.

Індивідуальні «дні відновлення» пропонує низка українських компаній, зокрема SoftServe, Intellias, Valtech, Ciklum. Їхні працівники можуть брати додаткові оплачувані вихідні після ракетних атак або в разі виснаження.

Обов’язковий колективний вихідний – чесніший інструмент, вважає Бачурін. «Дуже часто люди не можуть піти відпочивати без зовнішнього дозволу», – каже HR-експертка Наталія Лукаш. Серед причин такої поведінки – синдром самозванця, страх осуду або пропуску важливих зустрічей чи інформації, пояснює Анна Адом, колишня HR-керівниця DVL.

Коли відпочивають усі, стигма зникає, погоджуються експерти. «Людина може бути впевнена, що не буде тиску від колег, які працюють у цей день і очікують відповідей та залученості», – додає Бачурін.

Recharge Day по середах має кілька переваг, зазначає Адом. Зокрема, це можливість потрапити до лікарів чи в держустанови у робочий час. Вихідний посеред тижня може відновлювати навіть краще, ніж тривалий вікенд, додає Бачурін. «З часів племінного устрою для людей характерно працювати спринтами», – пояснює психолог. Тиждень, поділений на коротші дистанції, дається легше, каже він.

Найкраще Recharge Day працює в періоди природного спаду навантаження, зазначає Бачурін. OMD тестувала підхід впродовж серпня 2025-го. Восени та в грудні додаткового вихідного не буде, зазначає Бєляєва. Recharge Day практикуватимуть у січні–лютому, а також упродовж літа. У більш активні місяці працівникам буде доступний Mental Health Day.

Колективний «день перезарядки» – оптимальний варіант для креативних індустрій, IT, маркетингу, вважає Бачурін. Для безперервних сервісів, як-от медицина та логістика, короткий тиждень неможливий без суттєвої перебудови змін і покриття, констатує World Economic Forum.

Не фейкова турбота. Що слід врахувати, вводячи Recharge Day

Нововведення спричинило хвилювання в компанії, визнає Бєляєва. Найбільше співробітники OMD переймалися, як на ініціативу відреагують клієнти. 74 компанії отримали особистого листа від Бєляєвої, де вона описала потребу в Recharge Day. «Я пообіцяла, що робочі процеси перебудуються, але не постраждають», – розповідає СЕО.

Клієнтів попросили не писати по середах – лише в екстрених випадках. За місяць було лише два звернення, каже Бєляєва. «Спрацювало на «ура», негативних відгуків не було», – додає вона.

Найбільший ризик Recharge Day – фейкова турбота, коли компанія декларує чотири робочі дні, а насправді співробітникам доводиться виконувати те саме навантаження у стиснений графік, одностайні співрозмовники Forbes Ukraine.

«Огляди про чотириденку часто попереджають про небезпеку компресованих змін (чотири дні по десять годин), які виснажують не менше, а інколи й більше, ніж класичний формат», – зазначає Бачурін. З його досвіду, успішні кейси включали автоматизацію, скорочення зайвих задач, зустрічей та «шуму» в роботі.

«Важливий не сам додатковий вихідний, а культура, яка під це змінюється», – додає Бачурін. Робочі повідомлення після 22-ї та дедлайни в четвер одразу після day off – ознаки компанії, де практика Recharge Day не спрацює, зазначає психолог.

Топменеджери мають стати рольовими моделями, додає Лукаш. «Якщо керівник піклується про себе – наприклад, використовує [Recharge Day], щоб зробити чекап – і ділиться цим із командою, практика набиратиме обертів», – вважає вона.

Бєляєва приділяє значну увагу відновленню. «Завжди кажу, що ми повинні і працювати, і відпочивати, як лідери ринку», – посміхається СЕО. Щоб навчити команду дбати про себе, у 2024-му наймали бізнес-тренерку Наталію Кадю. Вона раз на місяць читала співробітникам лекції на тему відновлення.

В опитуванні про Recharge Day за результатами тестового місяця взяли участь 80% співробітників OMD. «Усі проголосували за те, щоб проводити його постійно», – каже Бєляєва. Продуктивність команди не знизилася, бо зросла якість тайм-менеджменту, запевняє вона.

KPI та нормативи повинні бути перераховані з урахуванням чотириденного тижня, вважає Адом. «Це свідчитиме, що Recharge Day в компанії – реальна турбота, а не театр благополуччя», – зазначає HR-експертка.

Інші ознаки, які свідчитимуть про успіх практики: при чотириденному тижні співробітникам усе ще досяжні бонуси; підвищення та індексації зарплат не заморожені; у компанії знизилися лікарняні та впала плинність кадрів – перераховує Адом. Справжній тест можна буде провести через рік, вважає вона.