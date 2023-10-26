"Відповідь буде дуже потужною": Данілов про атаки РФ по енергосистемі

У разі російських обстрілів по об'єктах енергетики України, як це було торік, Збройні сили тепер "потужно відповідатимуть" на атаки.

Про це під час телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Є чітке розуміння, що ворог не залишиться безкарним, якщо і він надалі це продовжуватиме", - наголосив політик.

Також Данілов підтвердив слова президента Володимира Зеленського про те, що російські удари по енергосистеми цього року не залишаться безкарними.

"Ми на все повинні відповідати. Причому наша відповідь буде дуже потужною. Коли ви це побачити, то зрозумієте, про що йдеться", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, в українському ГУР розповіли, чи зможе РФ проводити масштабні обстріли взимку. Представник розвідки Андпрій Юсов каже, що окупаційна армія вже не здатна випускати понад 100 ракет за удар. Втім, певні ризики залишаються, бо РФ досі виробляє певну кількість таких снарядів.

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