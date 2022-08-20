Відповідь на атаку ЗСУ по ворожій базі: окупанти обстріляли житловий квартал у Мелітополі

Росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках в районі вулиць Українська та Герцена вночі. Сталося це після того, як Збройні сили України поцілили по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

"Підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети, оскільки декілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області. Тож орки вирішили вдатися до традиційних терористичних актів, які часто застосовують у Донецьку", - наголосив мер.

За його словами, російські окупанти випустили ракету з колишнього Якимівського району. Внаслідок ворожої атаки один мешканець постраждав. Він перебуває лікарні. Крім того, близько десяти будинків цивільних зазнали руйнування.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров називає останні два тижні пекельними для ворогів. Адже практично щодня лунають вибухи в місцях дислокації ворожої техніки та складів боєприпасів армії Росії.

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