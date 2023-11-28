Відповідь на блокаду кордону: українські водії влаштували акції протесту на дорогах Польщі

Українські водії перекрили дороги у Польщі. У такий спосіб вони відповіли на блокаду кордону польськими перевізниками.

Про це повідомляє RMF24.

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У вівторок, 28 листопада, у Пшемислі та на під'їзній дорозі до прикордонного міста Медика утворилися гігантські пробки. Причиною стали блокади доріг, які у відповідь на протест польських водіїв організували водії з України.

"Зараз я їду з Пшемисля до Медики. Українські водії протестують, вони заблокували два переходи. Вони ходять пішохідними переходами, тому, якщо є можливість, уникайте цієї ділянки дороги", – відзначив очевидець.

Відомо, що одна з дій сталася на кільцевій розв'язці Леха Качинського у Пшемислі, що на східній околиці міста. Тут проходить національна дорога №28, яка веде до прикордонного переходу в Медиці. За даними поліції, група з 30 осіб на кілька хвилин і довше заходила на пішохідні переходи, перекриваючи рух. Ідентичний сценарій відбувався й у Медиці – водії виїжджали на ту саму національну трасу. Місцевим жителям подекуди було складно повернутися додому.

Нагадаємо, 6 листопада розпочався страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України.

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