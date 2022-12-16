Відповідь Пентагону на погрози РФ та збільшення поставок ППО для України: головні новини ночі 16 грудня 2022

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Головні новини ночі 16 грудня 2022:
- В Пентагоні заявили, що не дозволять "російським коментаторам" впливати на військову допомогу для України. Читати далі –>
- ЄС виділив Україні $18 млрд макрофінансової допомоги на наступний рік. Читати далі –>
- Українські АЕС працюють на максимальну потужність - "Енергоатом". Читати далі –>
- Путін використовує два важелі, щоб змусити Україну піти на поступки - ISW. Читати далі –>
- Країни ЄС на саміті домовились збільшити постачання систем ППО для України. Читати далі –>
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