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Відповідь Пентагону на погрози РФ та збільшення поставок ППО для України: головні новини ночі 16 грудня 2022

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Відповідь Пентагону на погрози РФ та збільшення поставок ППО для України: головні новини ночі 16 грудня 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 16 грудня 2022:

  • В Пентагоні заявили, що не дозволять "російським коментаторам" впливати на військову допомогу для України. Читати далі –>
  • ЄС виділив Україні $18 млрд макрофінансової допомоги на наступний рік. Читати далі –>
  • Українські АЕС працюють на максимальну потужність - "Енергоатом". Читати далі –>
  • Путін використовує два важелі, щоб змусити Україну піти на поступки - ISW. Читати далі –>
  • Країни ЄС на саміті домовились збільшити постачання систем ППО для України. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1432
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