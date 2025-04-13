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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відповідь Росії на усі пропозиції про мир — Залужний про удар по Сумах

Залужний наголосив, що удар по Сумах — це свідома атака Росії проти мирних жителів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ракетний удар по Сумах

Ракетний удар по Сумах / © ДСНС

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на злочинний удар РФ по Сумах у неділю, 13 квітня.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Цієї Вербної неділі люди збиралися на службу, коли російська балістична ракета влучила в житловий квартал міста Суми. Багато людей загинуло, ще більше було поранено. Рятувальні роботи ще тривають. Умисний ракетний обстріл мирних жителів на велике християнське свято — це відповідь Росії на всі пропозиції миру та припинення вогню», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, РФ завдала ракетного удару по центру міста Суми. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 32 людей, зокрема двоє дітей.

Кількість постраждалих в Сумах зросла до 99 осіб, з них 11 дітей.

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