Відповідь угорцям Закарпаття: Орбан запропонував замінник членства в ЄС для України

На думку Орбана, Європейський Союз має ставити за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа у відповідь на звернення організацій угорської громади в Україні із закликом підтримати початок переговорів про вступ Києва з Євросоюзом.

Про це у коментарі угорському інформагентству МТІ повідомив речник Орбана Берталан Хаваш, передає "Європейська правда".

У листі прем’єр Угорщини запевнив, що його уряд "зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні", й укотре повторив, що Європейська комісія не змогла належним чином підготувати питання про вступ України до ЄС і починати переговори з нею наразі не на часі.

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"Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною", – підкреслив він.

"Можу запевнити вас, що ми продовжимо працювати над тим, щоб угорська громада в Україні могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається", – підсумував Орбан.

Напередодні стало відомо, що лідери угорських громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Звернення підписали голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич, голова "Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді" Йосип Резеш, депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї.

Нагадаємо, лідери угорських громад Закарпаття закликали голову Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС. У заяві представники угорської національної спільноти Закарпаття звернулися до очільників з "великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року".

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