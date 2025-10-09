Відповідь за Харків: Зеленський пояснив блекаути у Бєлгороді

Зеленський про удари по енергетиці РФ

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому останнім часом блекаути почастішали у Бєлгороді та Бєлгородській області, і чи дійсно Україна у відповідь «вибиває» енергетику у прикордонних районах РФ.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

«Ми не змінили позицію. Один із найінтенсивніших напрямків, звідки б’ють по Україні, — це Бєлгородській напрямок. Звідти завжди були ракетні удари, авіація, КАБи тощо. Звідки летять ракети на Харківщину? Звідки були сотні, вже тисячі КАБів? Звідти. Так само вони завдають ударів по енергоінфраструктурі Харкова та області. Напевно, може, їм там в Бєлгороді досить в комфорті залишатись, якщо вони так роблять», — зазначив Зеленський.

Президент попередив, що росіяни повинні зрозуміти: якщо вони хочуть українцям робити блекаути, — українці будемо робити те саме.

«Тут немає ніяких секретів. Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення. Повірте, що стосується Бєлгородської області, Курської області, — відстань така, що дає нам можливості застосовувати різні види, які ми маємо на озброєнні. Наші, до речі. Але українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди стоїть завдання», — підсумував він.

Нагадаємо, що у Бєлгороді 6 жовтня вдруге за добу стався блекаут.

28 вересня у російському Бєлгороді після удару по місцевій ТЕЦ зникла електрика та водопостачання.