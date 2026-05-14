Обстріл України / © ТСН.ua

Реклама

Україна має давати жорстку відсіч на російський терор, наносячи удари не лише по військових об’єктах, а й по політичних центрах та особистих резиденціях російського диктатора. Законною ціллю для українських дронів є як сама Москва, так і Валдай, де ховається Володимир Путін.

Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

За словами експерта, Україна вночі вже продемонструвала свою міць, запустивши по території агресора сотні безпілотників. Він наголосив, що такі атаки повинні стати регулярними.

Реклама

«Я впевнений, що по Москві треба обов’язково бити. Тому, що це, крім військового, ще матиме й політичне та емоційне значення, бо продемонструє, що Москва не є захищеною, попри те, що вони стягнули туди велику кількість ППО», — переконаний Гетьман.

Ветеран зауважив, що в Росії вже починаються певні протестні рухи. Населення починає усвідомлювати, що так звана «СВО» триває занадто довго, а війна прийшла безпосередньо в їхні домівки.

Які є напрямки для атак

Гетьман виокремив три ключові цілі, по яких Україна має бити одночасно, аби паралізувати воєнну машину Кремля та змусити диктатора зупинитися.

«У відповідь нам треба бити по Москві, по Валдаю, по нафтопереробній галузі РФ, щоб скоротити можливості РФ продовжувати воєнні дії. Треба бити по всіх цих трьох напрямках, адже в нас вистачає дронів для таких атак», — наголосив експерт.

Реклама

Окрему увагу майор у відставці приділив питанню атак на резиденцію диктатора, навколо якої точаться міжнародні дискусії.

«З приводу Валдаю, то Трамп просить не атакувати резиденцію Путіна. Дивно, а чому не можна атакувати бункер, де ховається Путін, який є головнокомандуючим російської армії? Відповідно до міжнародного права, країна, яка потерпає від агресії, має право атакувати військові об’єкти і військових. І законною ціллю є верховний головнокомандуючий», — резюмував Гетьман.

Обстріл України — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши 731 засіб нападу: 56 ракет та 675 безпілотників. Сили ППО знищили 693 цілі. Основний удар був спрямований на Київ. Станом на ранок атака тривала, були зафіксовані нові групи дронів.

Також, напередодні, 13 травня, російська армія здійснила масовану атаку дронами Україною. Зокрема, у західних областях. Головними цілями окупантів стали енергетична інфраструктура та залізниця — важливі транспортні вузли у Рівненській та Волинській областях.

Реклама

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ використала нову тактику, спрямовану на максимальне перевантаження української системи ППО та удари по критичній інфраструктурі й містах.

За словами глави держави, найскладніша ситуація після атаки склалася у Києві, де тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого житлового будинку.

Новини партнерів