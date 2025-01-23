Відповідальність медіа під час війни: соціальний, професійний та психологічний фактори

Команда «Радіо М» вистояла під час російської окупації, залишилася вірною своїм принципам і перетворилася на міжнародний проєкт. Про те, що допомагає триматися і мотивує до розвитку, розповідає співзасновник та директор «Радіо М» Едуард Куриленко.

Глобалізація відчутно впливає на наш соціум, зокрема розділяючи його та поглиблюючи проблеми з якими стикаються люди. Це явище простежується в багатьох країнах і попри економічні чинники, проблематика дуже схожа: самотність, критичні ситуації, сімейні проблеми, залежності, фінансові труднощі.

В умовах війни картина стає ще складнішою, бо відсутнє відчуття безпеки, неможливо будувати плани, додається тривога за близьких та страх майбутнього.

Як впоратися з цим? Хтось звертається до психологів, профільних організацій та асоціацій, які надають допомогу та підтримку. Але вихід людині все одно доводиться шукати самотужки - до кого звернутися, куди піти?

Ми на “Радіо М” поставили собі за мету допомагати людям у критичних ситуаціях. На це спрямовані наші ефіри, цим опікується й команда “Лінії довіри” - тепер вже самостійного проєкту, що виокремився з однієї з наших медіаініціатив.

Ми приймаємо тисячі звернень щомісяця. Серед найпоширеніших запитів — розлучення або розставання, тривога і страхи, депресія, конфлікти в сім'ї, залежності, втрата близької людини.

На нашій лінії працюють 20 професійних психологів. Консультуючи людей, ми прагнемо не лише надати допомогу тут і зараз, але й радимо програми, в яких запрошені експерти на “Радіо М” розкривають відповідні теми. Крім того, ми направляємо людей до наших партнерів: у центри реабілітації, благодійні фонди, клуби підтримки, лікарні, а також до юридичних консультантів.

Уся ця робота — аналіз того, що зараз актуальне в суспільстві, створення релевантного контенту, його поширення через FM-мовлення чи інтернет, спілкування з нашою аудиторією в коментарях у соцмережах, а також консультації та підтримка слухачів, які написали чи зателефонували на нашу онлайн-консультацію або лінію довіри — дає чудові результати. Це сотні врятованих життів, запобігання самогубствам, відновлені сім'ї, люди, які пройшли реабілітацію і звільнилися від залежностей.

Якщо “Лінія довіри” буквально рятує життя, то “Радіо М” намагається цих критичних ситуацій не допустити. Ми позиціюємо себе, як соціальне медіа і відповідально ставимося до цього статусу. Нам важливо у якому стані нас слухає та дивиться наша аудиторія і з якими думками залишається після ефірів. Саме тому ми робимо акцент на духовну й просвітницьку тематику, сімейні цінності, патріотизм та саморозвиток. Не женемося за клікбейтом, не спекулюємо на обговоренні скандалів та пліток, максимально віддалені від політичної тематики.

Це досить рідкісна модель для розвитку медіабізнесу і багато хто назвав би таку стратегію програшною, але наші показники й досягнення свідчать про протилежне. За 2024 рік наш контент у соціальних мережах отримав понад 70 мільйонів переглядів (при тому, що він на 100% україномовний) й більше сотні тисяч коментарів. Цих результатів ми досягли завдяки тому, що розуміємо запити суспільства та оперативно реагуємо на зміни, аналізуючи статистику, події та пошукові запити в соціальних мережах.

Ми, як соціальне медіа, підіймаємо та обговорюємо з експертами й слухачами теми, які хвилюють суспільство. Один із прикладів — проєкт «ОБІЙМИ», спрямований на підтримку дружин, матерів та дітей військових. Цей проєкт об’єднав волонтерів з усієї України та команду “Радіо М”. Разом ми провели десятки зустрічей із сотнями сімей. Ми надаємо емоційну підтримку та допомагаємо людям зберігати надію й бажання жити навіть у найважчі часи. Сьогодні цей проєкт трансформувався у щотижневе шоу з тисячами переглядів у соцмережах і продовжує виконувати свою важливу місію.

“Радіо М” отримує визнання й від державних інституцій: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відзначила нас за «внесок у розвиток медіа в Україні», а Кабінет Міністрів України - за «вагоме творче досягнення у професійній діяльності в умовах воєнного стану та високий професіоналізм». Також ми отримали відзнаки “Кращий керівник 2024”, “Фахівець 2024” і “Компанія року 2024” від Незалежної системи оцінки підприємств України.

Водночас наші методики діють не лише в українських реаліях. Ми брали участь у створенні соціальних медіа в Казахстані (NAZAR FM), Киргизстані (RADIO OK) та Молдові (TODAY MEDIA).

Використовуючи наш досвід і нашу стратегію вони демонструють чудові результати у своїх країнах. Наразі ми також консультуємо кілька медіа в Азії.

На мою думку, одна з проблем сучасних інформаційних бізнесів — відсутність моральних принципів та поваги до аудиторії. Звідси така кількість маніпулятивного й аморального контенту, що зазвичай у медіаіндустрії виправдовують рівнем рейтингів та охоплень. Втім, кожна стратегія - це завжди про вибір пріоритетів. Створюючи та розвиваючи наші проєкти, ми орієнтуємося на соціальну цінність, бо усвідомлюємо свою відповідальність та вплив на формування суспільства у якому житимемо завтра.

Автор: Едуард Куриленко, співзасновник та директор соціального медіа “Радіо М”