Відповідальність перед ТЦК: що буде за порушення правил військового обліку – адвокат

Що зміниться з 18 травня та як бути, якщо немає змоги встигнути до військкомату через величезні черги.

В Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, але також існує і кримінальна відповідальність.

Про це сказав під час телемарафону адвокат Микола Максимов.

"Кримінальна відповідальність наступає тільки у випадках, коли особа злісно ухиляється від мобілізації", – зазначив юрист.

Він перелічив можливі випадки. Наприклад, це, як правило, буває після того, як особа пройшла ВЛК і вже має відбути до навчального центру або відповідної військової частини. І у такому разі, якщо людина відмовляється, то наступає кримінальна відповідальність.

"Якщо ми говоримо про менш тяжку відповідальність у формі адміністративної відповідальності, то по-перше, це може бути порушення правил військового обліку. Тобто людина з 2022-го року жодного разу не з’явилася до територіального центру комплектування, не поновила особисті дані і таким чином порушила КУпАп... І є інша стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка також передбачає відповідні штрафні санкції", – пояснив адвокат.

Але варто зауважити, що на сьогоднішній день розмір штрафу є відносно незначним: від 1 тисячі до 8,5 тисяч гривень, у цих межах передбачений відповідний штраф.

"Якщо ми говоримо про те законодавство, яке вже на сьогоднішній день було прийнято і 18 травня набуває відповідної сили, то всі військовозобов’язані повинні з моменту прийняття президентом указу... відвідати територіальні центри комплектування для оновлення персональних даних. Але закон передбачає не тільки особисту присутність і відвідування територіального центру... але і потенційно може бути оновлення персональних даних або через особистий кабінет, який ще перебуває на стадії розробки, або через центр надання адміністративних послуг", – зазначив експерт.

Якщо не поновити свої дані і не прийти до ТЦК

У разі якщо військовозобов'язаний не поновить свої дані і не з'явиться в ТЦК, керівник територіального центру... має право звернутися до органів поліції, які оголошують таку особу у розшук і відповідно намагаються цього військовозобов’язаного знайти і доставити до територіального центру.

У разі якщо це неможливо зробити – людина постійно не мешкає за місцем реєстрації, або за місцем реєстрації свого ВПО, то тоді поліція передає таку інформацію у зворотному порядку до територіального центру і ТЦК вже має право звернутися до суду із позивною заявою про обмеження громадянину у праві керування транспортним засобом.

Без ТЦК: альтернативні способи оновити персональні дані

За словами адвоката, у травні-середині червня 2024-го мають запрацювати альтернативні способи оновлення персональних даних, запрацює особистий кабінет. Буде можливість оновити персональні дані у територіальних центрах комплектування.

"Але якщо все ж таки дійсно і об’єктивно через те, що буде технічна неможливість, будуть величезні черги, людина не зможе потрапити до територіального центру... то у таких випадках існує спосіб сісти написати відповідного листа у письмовій формі і попередити, що є такий-то військовозобов’язаний (є відповідні дані, є адреса, номер телефону) і повідомити територіальний центр... І у такому випадку ТЦК не зможе притягнути відповідного військовозобов’язаного до будь-якої відповідальності", – зазначив експерт.

Нагадаємо, Мережею ширяться відео, де представники військкоматів “пакують” усіх підряд Скарги постійно з'являються у різних областях країни. Втім, найбільше скандалів випливає саме з Львівщини.

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