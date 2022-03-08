Відповідальність за смерті на тих, хто досі не убезпечив небо України - Зеленський

Відповідальність за смерті на тих, хто досі не убезпечив небо України - Зеленський

Провина - на окупантах.

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив про важливість закриття українського неба у війні з російськими загарбниками.

"Провина за кожну смерть в Україні від авіаударів та у заблокованих містах, безумовно, - на російській державі. Безумовно - на російських військових. На тих, хто віддає, і хто виконує ці злочинні накази, хто порушив усі правила ведення війни, хто свідомо знищує український народ.

Провина - на окупантах, але відповідальність за це і на тих, хто 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там в кабінетах, очевидно, необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивць. Хто не врятував наші міста від авіаударів, від цих бомб, ракет, хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду. Сотні тисяч людей у містах на грані між життям і смертю. Буквально. А не так, як звучить у коментарях політиків про надання Україні життєво необхідної бойової авіації, життєво необхідної протиракетної оборони. Життєво необхідно", - зазначив Зеленський у зверненні 8-го березня.

Нагадаємо, раніше США відповіли, що не зможуть закрити українське небо, бо це може створити потенціал для війни з Росією.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua