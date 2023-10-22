Відповідальність за ухилення від мобілізації: юрист вказав на несподіваний казус

Формально в Україні відсутня як кримінальна, так і адміністративна відповідальність за ухилення від мобілізації.

Таку несподівану думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець.

Юрист нагадав, що внесеними змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодексу передбачено, що за неявку до військкомату настає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або ж, якщо це сталося декілька разів, то може стояти питання про притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації.

“Відповідно до вимог українського законодавства, зміни в закони, насамперед в Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс, повинні вноситися виключно окремими законами", - наголосив Ростислав Кравець.

Однак, за його словами, останні такі зміни щодо відповідальності за ухилення від мобілізації були внесені законом, яким одночасно вносились зміни до 43 законів, статутів і кодексів.

"Тобто відповідно до прямих норм самих цих кодексів і законів, всі ці зміни є нікчемними. Якщо ми так відверто подивимося наразі на українське законодавство, то формально відповідальність за ухилення від мобілізації як кримінальна, так і адміністративна – вона відсутня", - звернув увагу на несподіваний казус юрист.

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Нагадаємо, у Міноборони України анонсували зміни щодо мобілізації та роботи військово-лікарських комісій, які повинні перешкодити військовозобов'язаним громадянам “створювати для себе умови для уникнення мобілізації”.

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