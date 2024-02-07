"Відповімо Росії на кожну ракету, на кожен "Шахед": Зеленський звернувся до українців

Зеленський наголосив, що Україна має не лише посилити повітряний щит і далекобійні можливості, але й завдати Росії максимальних системних втрат.

Увечері, 7 лютого, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Злочинні удари РФ

За словами президента, у Києві ще до вечора тривав розбір завалів після російського ранкового удару.

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Він нагадав, що внаслідок злочинного удару окупантів по житловому будинку у Києві загинули 4 людини, ще десятки постраждали.

"Миколаїв, Харків, Львівська область, Дніпровщина, Хмельниччина, Київщина, Херсонщина – у цих регіонах є постраждалі, є пошкодження", – зазначив глава держави.

Зеленський запевнив, що Україна відповість Росії на кожну ракету і "шахед".

"Наше завдання цього року – не лише максимально посилити наш повітряний щит і далекобійні можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, це стосується заморожених російських активів – і держави-терориста, і осіб, які з нею пов’язані. Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору. Це справедливо – відповідати терористу", – сказав він.

Міжнародна політика

Президент Зеленський сьогодні провів зустріч із головою європейської дипломатії Боррелем. Зокрема на зустрічі говорили про конфіскацію російських активів.

Також Зеленський розповів євродипломатові про актуальну ситуацію на полі бою і потреби ЗСУ.

"Ми говорили про європейське рішення щодо мільйона снарядів для артилерії – для наших воїнів. І я вдячний за всі зусилля, щоб реалізувати це рішення та щоб дати нашим хлопцям на передовій більше можливостей. Пан Боррель пообіцяв, що домовленості будуть реалізовані", – сказав президент.

Володимир Зеленський зустрівся з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем / Фото: Офіс президента України

Крім того сьогодні Зеленський провів зустріч зі спікером і депутатами парламенту Болгарії.

"Ми в Україні дуже цінуємо підтримку й принциповість Болгарії. Ми обговорили із представниками болгарського парламенту і роботу щодо Формули миру, і ситуацію в нашому Чорноморському регіоні, і нашу двосторонню співпрацю, зокрема в оборонній сфері", – зазначив він.

Фронт

Зеленський подякував бойовим бригадам, які особливо відзначилися на фронті. А саме:

47-му окрему механізовану бригаду з Авдіївського напрямку;

79-ту окрему бригаду ДШВ з Мар’їнського напрямку;

93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр" з Бахмутського напрямку;

54-ту окрему механізовану бригаду імені гетьмана Мазепи та 81-шу окрему аеромобільну бригаду з Сіверського напрямку;

артилеристів 40-ї окремої артилерійської бригади.

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