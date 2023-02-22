У Кременчуці горе-мати відправила роздягнену 2-річну дитину викидати сміття (фото)

У Кременчуці небайдужі громадяни допомогли повернути додому дитину двох років, яка залишилася на вулиці без супроводу дорослих.

У Кременчуці небайдужі місцеві мешканці допомогли повернути додому маленьку дитину, яка гуляла на вулиці без дорослих та намагалася перейти дорогу.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Як стало відомо, інцидент стався на вулиці Небесної Сотні. Патрульним надійшла інформація про те, що небайдужі громадяни знайшли 2-річну дівчинку, поряд із якою не було дорослих. Дитина намагалася перейти проїжджу частину дороги.

“Дівчинка була одягнена не по погоді, то ж заявниці купили дівчинці теплий одяг і гостинці. Мама дитини повідомила, що випустила доньку на вулицю викинути сміття. Патрульні склали на жінку протокол за ч. 1 ст. 184 (“Неналежне виконання батьківських обов'язків”) КУпАП. Шановні батьки, аби уникнути подібних ситуацій, уважно пильнуйте за дітьми. Пам’ятайте, що саме ви відповідальні за безпеку та життя дитини”, - наголосили в патрульній поліції.

Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Нагадаємо, що у Львові патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz G500 за порушення правил дорожнього руху, як виявилося, автівкою кермував 15-річний хлопець.

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