Відправили "деяку" кількість: у Пентагоні підтвердили передавання Україні протирадіолокаційних ракет

Їхню точну кількість та строки постачання не озвучили.

Про відправлення чергової партії допомоги Україні від США розповів заступник голови Пентагону Колін Каль під час брифінгу.

За його словами, на сьогодні США виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму близько 9,8 млрд. доларі, зокрема 9,1 млрд. доларів з початку військової агресії Росії.

"Ми продовжуватимемо тісно консультуватися з Україною та нарощуватимемо додаткові доступні системи та можливості для підтримки її оборони. На кожному етапі цього конфлікту ми були зосереджені на тому, щоб надати українцям те, що їм потрібне, залежно від мінливих умов на полі бою. Ми цілодобово працюємо над виконанням пріоритетних запитів України на допомогу в галузі безпеки, доставляючи зброю із запасів США, коли вона доступна, та сприяючи доставці зброї союзниками та партнерами, коли їхні системи найкраще відповідають потребам України", - сказав Каль.

Він додав, що вже щонайменше 50 країн уже надали Україні допомогу у забезпеченні безпеки після вторгнення Росії.

Заступник голова Пентагону Колін Каль під час брифінгу повідомив, що США відправили "деяку кількість", але не поточнив, коли саме вони були відправлені та їхній тип.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки у розмірі $1 млрд.

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