Відправили до дідів із сотню окупантів: ЗСУ успішно відбили атаку ворога на східному напрямку

Українські захисники одного з підрозділів на сході України відбили ворожу атаку.
В результаті окупанти зазнали втрат серед особового складу та втратили техніку.
Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
"Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Українські захисники знищили:
- особового складу – до 100
- танків – 3
- БМП – 17
- АТ – 10
- артилерійських систем – 2
- БПЛА – 1", - йдеться в повідомленні тактичного угруповання.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що станом на 25 квітня окупанти йдуть у наступ та обстрілюють позиції ЗСУ.
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