Відправили до дідів із сотню окупантів: ЗСУ успішно відбили атаку ворога на східному напрямку

Відправили до дідів із сотню окупантів: ЗСУ успішно відбили атаку ворога на східному напрямку

Українські захисники одного з підрозділів на сході України відбили ворожу атаку.

В результаті окупанти зазнали втрат серед особового складу та втратили техніку.

Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Українські захисники знищили:

особового складу – до 100

танків – 3

БМП – 17

АТ – 10

артилерійських систем – 2

БПЛА – 1", - йдеться в повідомленні тактичного угруповання.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що станом на 25 квітня окупанти йдуть у наступ та обстрілюють позиції ЗСУ.

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