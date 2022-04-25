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Відправили до дідів із сотню окупантів: ЗСУ успішно відбили атаку ворога на східному напрямку

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Відправили до дідів із сотню окупантів: ЗСУ успішно відбили атаку ворога на східному напрямку

Associated Press

Українські захисники одного з підрозділів на сході України відбили ворожу атаку.

В результаті окупанти зазнали втрат серед особового складу та втратили техніку.

Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Протягом доби, 24 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Українські захисники знищили:

  • особового складу – до 100
  • танків – 3
  • БМП – 17
  • АТ – 10
  • артилерійських систем – 2
  • БПЛА – 1", - йдеться в повідомленні тактичного угруповання.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що станом на 25 квітня окупанти йдуть у наступ та обстрілюють позиції ЗСУ.

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