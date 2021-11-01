Відправили додому дитину зі зламаною ногою: у дитсадку під Запоріжжям розгорівся скандал

Дівчинка 1,5 місяці пробула у гіпсі.

У Пологах Запорізької області дитина впала у дитячому садку, отримала черепно-мозкову травму та перелом ноги. Дівчинка провела у гіпсі 1,5 місяця.

Про це повідомляє "ZaБор".

За словами матері постраждалої дитини Вікторії, її донька ходила до дитсадка "Віночок" усього 10 днів. 7 вересня їй зателефонувала вихователька закладу і повідомила, що дитина впала на альтанці і вдарилася головою, і щоб вони забрали її додому, бо вона плаче.

Жінка стверджує, що швидку допомогу в дитячому садку не викликали і жодної медичної допомоги її дитині не надавали. Мама дівчинки сумнівається, що донька впала на альтанці, на її думку у дитсадку приховують обставини травмування дитини.

Батьки забрали дівчинку з дитсадку і відвезли до лікарні, там зробили знімок тазу і жодних переломів не виявили. Пізніше стан дитини погіршився і, за словами батьків дитини, вони почали вимагати переведення до обласної лікарні. У лікарні відмовили, тож наступного дня батьки самі відвезли дитину до Дитячої обласної лікарні Запоріжжя.

У Запоріжжі у дівчинки діагностували закритий перелом гомілки, черепно-мозкову травму та струс мозку. У гіпсі дитина пробула 1,5 місяці.

Батьки поскаржилися на дії виховательки до поліції.

Вікторія каже, що через деякий час з ними зв'язалася директорка садка і просила приїхати до закладу та вирішити питання "без галасу". У міській раді родині травмованої дитини ї через місяць виділили 4 тисячі гривень на лікування дитини.

У відділі освіти Пологівської міської ради ТСН.ua розповіли, що про ситуацію, яка сталася з вихованицею дитячого садка "Віночок" знають, і вже відбулося службове розслідування.

"Все, що треба від органу управління ми зробили. Було проведено службове розслідування, складений відповідний акт. Фахівці відділу спілкувалися з батьками, виїздили на місце пригоди. Це сталося на альтанці поблизу садка. Там, де діти зазвичай гуляють, було мокро, тож вони пішли на альтанку. Зі слів вихователя, вона відволіклася на іншу дитину, а дівчинка в цей момент побігла, перечепилася і впала. Як нам надала роз'яснення завідувачка дитсадка, вихователька, яка не встежила за дитиною, понесе відповідальність", - прокоментував ТСН.ua очільник відділу освіти Пологівської міськради Сергій Бандурка.

В управлінні освіти додали, що вихователька не передбачила, що дитина в результаті падіння могла зламати ногу.

Нагадаємо, що у Запоріжжі суд виніс вирок виховательці дошкільного закладу, яка вийшла на прогулянку з дітьми, а одного малюка забула в групі. В цей час 4-річна дитина сама захотіла вийти на вулицю і випала з вікна.

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