Відправили до підвалу, бо була повітряна тривога: Міноборони про скандал у 25-му баті 54-ї ОМБр

Боєць 25-го окремого стрілецького батальйону 54-ї ОМБр звинувачує своє командування у жахливому поводженні зі своїми підлеглими й щодо так званих "виховних хат".

Міністерство оборони відреагувало на заяву бійця 25-го окремого стрілецького батальйону 54-ї ОМБр Андрія Васькіна, який звинуватив своє командування у зловживаннях.

Про це передає Zn.ua.

Про що йдеться: скандальна заява бійця

Андрій Васькін – учасник Революції Гідності, після якої пішов на фронт відбивати напад РФ на Донбасі. Вийшов з Іловайського котла, воював у найгарячіших на той час точках – Пісках і ДАПі. В лютому 2022 року після початку повномасшабного вторгнення добровольцем пішов на фронт. Наразі Андрій служить у 25-й ОСБ 54-ї ОМБр.

Боєць поскаржився, що одного разу він просидів в окопах на позиції 47 діб, бо не було заміни. А вже через три дні після цього його знову хотіли відправити "на нуль".

Андрій стверджує, що у його підрозділі командування:

направляє на бойові завдання обмежено придатних;

не реагує на скарги щодо здоров’я;

ображає честь і гідність підлеглиих, погрожує кримінальним переслідуванням за розголос;

обмежує волю "непокірних" на так званій "виховній хаті".

За словами військового, туди "вивозять непокірних, забирають у них телефони, вдень змушують працювати, а вночі, "як собак", зачиняють у підвалі. Тих, хто зламався й "усвідомив", відправляють на позиції зі зброєю. Тих, хто ні, – з лопатою".

На час розмови з журналістами Васькін перебував у лікарні. Каже, що на його повернення "дуже чекають".

"Знаю, що на моє повернення дуже чекають... Хлопець приїхав після операції, ходив підписувати відпустку на реабілітацію. Розповідав, як замкомбата з озброєння кричав йому, що через мене до них приїжджала перевірка, але їм однаково", – зазначає Андрій.

Боєць зауважує, що за невиконання наказу солдат отримає п’ять років тюрми. Але він не знає жодного випадку, коли офіцер відповів за загибель особового складу через власну провину.

Що відповіли у Міноборони

У Міноборони повідомили, що тільки за тиждень від 28 січня до 5 лютого 2024 року на "гарячу лінію" міністерства надійшло 11 звернень зі скаргами на керівництво 25 ОСБ, які стосувались неправомірних дій посадових осіб військової частини.

Від Донецького зонального відділу ВСП (Військова служба правопорядку) Міноборони Андрієві Васькіну надійшла відповідь щодо так званих "виховних хат" – підвалів або ям, куди поміщають бійців, які провинилися.

Там зауважили, що Васькін "неодноразово порушував дисципліну, підбурював інших військовослужбовців до невиконання наказів".

"Під час перебування в пункті збору військової частини *** в н.п. *** Донецької області відбулася повітряна тривога, під час якої військовослужбовці, які перебували на пункті збору, зобов’язані перебувати в підвалах та бліндажах, так як була ймовірність завдання ракетного удару по н.п. *** Донецької області", – йдеться у повідомленні.

Простими словами, керівництво бійця стверджує, що посадило його до підвалу, бо турбувалось за його життя через повітряну тривогу.

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили запустили процес ротації військових частин на лінії фронту.

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