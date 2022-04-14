Служба в ЗСУ і в територілаьній обороні: чим відрізняється

Відправили в пекло півсотні окупантів та знищили 8 одиниць техніки: на південному напрямку ЗСУ поколошматили окупантів

Відправили в пекло півсотні окупантів та знищили 8 одиниць техніки: на південному напрямку ЗСУ поколошматили окупантів

ЗСУ ліквідували 54 окупанти і їхню техніку.

На Миколаївському та Херсонському напрямку ЗСУ продовжують нищити окупантів на зайнятих ними позиціях. За минулу добу українські захисники "зібрали врожай" особового складу армії РФ та ворожої техніки.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Ввтрати противника складають 54 рашисти та 8 одиниць техніки, серед яких 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" і танк Т-72. У відповідь на системні артилерійські обстріли ворога, протягом ночі нашими військами нанесено влучне ураження по зосередженню військової техніки та складу боєприпасів у класичних традиціях Чорнобаївки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ворог продовжує психологічний тиск на місцеве населення в Херсоні та області, агітуючи за створення квазі-республіки. Втім населення продовжує відстоювати своє незалежне майбутнє у вільній Україні.

Нагадаємо, що у Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" вразив крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути.