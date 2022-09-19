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Відправили в пекло зо 3 десятки окупантів разом із технікою: на півдні українські пілоти "покошмарили" ворога

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Відправили в пекло зо 3 десятки окупантів разом із технікою: на півдні українські пілоти "покошмарили" ворога

Генштаб ЗСУ

На південному напрямку українські пілоти навідалися на позиції ворога.

В результаті окупантів стало на 3 десятки менше, а також "відмінусовано" їхню техніку та склади.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Нашою авіацією завдано 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань. Ураження завдано по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону і по понтонній переправі в Новій Каховці", - повідомляють в ОК "Південь".

Зараз відомо, що втрати окупантів склали:

  •  29 рашистів,
  • 2 самохідні і 1 звичайну 152 мм гаубиці «Мста-С» та «Мста-Б»,
  • командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.

В Благодатному і Херсоні знищено 2 склади з боєприпасами окупантів.

Нагадаємо, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух

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