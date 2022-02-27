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"Відправили, як гарматне м'ясо": в Міноборони показали нових полонених російських окупантів (відео)

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"Відправили, як гарматне м'ясо": в Міноборони показали нових полонених російських окупантів (відео)

В Україні продовжують затримувати російських окупантів.

Міністерство оборони України показало кількох полонених військовослужбовців РФ.

Представник відомства поспілкувався з полоненими.

- Ви розумієте, що вас просто, як гарматне м'ясо, сюди відправили?
- Так.

"Як людина, яка надійшла лише півтора місяці тому, яка до цього не служила терміну, може вирушати на війну", - заявив один з полонених.

Також вони розповіли, що намагалися зв'язатися по рації зі своїм керівництвом, коли зрозуміли, що можуть потрапити в полон, але їм ніхто не відповів.

Гаряча лінія "Повернись живим з України"

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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