"Відправили, як гарматне м'ясо": в Міноборони показали нових полонених російських окупантів (відео)

В Україні продовжують затримувати російських окупантів.

Міністерство оборони України показало кількох полонених військовослужбовців РФ.

Представник відомства поспілкувався з полоненими.

- Ви розумієте, що вас просто, як гарматне м'ясо, сюди відправили?

- Так.

"Як людина, яка надійшла лише півтора місяці тому, яка до цього не служила терміну, може вирушати на війну", - заявив один з полонених.

Також вони розповіли, що намагалися зв'язатися по рації зі своїм керівництвом, коли зрозуміли, що можуть потрапити в полон, але їм ніхто не відповів.

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