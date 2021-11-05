Відправляли поштою: на Запоріжжі банда продавала вогнепальну зброю під вивіскою "Ремонт побутової техніки"

Відправляли поштою: на Запоріжжі банда продавала вогнепальну зброю під вивіскою "Ремонт побутової техніки"

Один із учасників угруповання – колишній міліціонер.

У Запорізькій області правоохоронці викрили угруповання, яке нелегально продавало бойову зброю. Вогнепал вони реалізовували через підпільний цех, який працював у підвалі житлового будинку під вивіскою: "Ремонт побутової техніки".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Запорізькій області.

Як стало відомо, клієнтів учасники угруповання шукали у різних Інтернет-спільнотах, а рекламували продукцію на своєму ж ютюб-каналі. Згодом зброю нелегали відправляли замовникам поштою.

Під час обшуків у них вилучили та направили на експертизу пістолет-кулемет системи Дегтярьова, 10 гвинтівок Мосіна, складові пістолетів ТТ, Вальтера та ЧЗ-А7, патрони різного калібру та холодну зброю.

“За матеріалами СБУ одному з організаторів групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) КК України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності”, — розповіли в пресслужбі СБУ області.

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