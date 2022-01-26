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Відправляв поштою: у Дніпрі чоловік незаконно продавав за кордон військовий товар

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Відправляв поштою: у Дніпрі чоловік незаконно продавав за кордон військовий товар

Associated Press

Придбаний на території України товар зловмисник переправляв поштою за кордон.

На Дніпропетровщині під суд відправили чоловіка, який незаконно продавав за кордон військовий товар.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як з'ясувалося, "особливо" підприємливий мешканець Дніпра налагодив схему незаконного переправляння за кордон авіаційних агрегатів та комплектуючих для військової техніки. Товар він постачав поштою до Грузії, Вірменії, Білорусі.

“Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно громадянина, який налагодив канал переправлення за межі України авіаційних комплектуючих військового призначення. Під час чергового відправлення товар було перехоплено на одному з постів Київської митниці”, — підкреслили у пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Дніпрі зіткнулися вантажівка та автобус із пасажирами.

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