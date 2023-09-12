Відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "церковних місіонерів": СБУ затримала ексдиякона УПЦ МП

Вартість одного "місця у списку" становила від 4,5 тис. американських доларів.

Служба безпеки України викрила ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Про це повідомляє СБУ.

У ході розслідування затримано колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ (МП). Він за гроші "допомагав" потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковні клірики.

"Для реалізації оборудки фігурант підробляв "списки місіонерів", які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Потім зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою "аргументацією" про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України викрила ще одну схему ухилення від мобілізації

За даними СБУ, вартість одного "місця у списку" становила від 4,5 тис. американських доларів, а сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів.



Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів.

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Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено:

комп’ютери, мобільні телефони та сім-картки із доказами оборудки;

готівку, одержану злочинним шляхом.



Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України викрила ще одну схему ухилення від мобілізації

Раніше СБУ затримала росіянку, причетну до нічного обстрілу ЗС РФ, який відбувся в ніч проти 7 вересня.

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