Відправляють усіх на канікули та дистанційку: Данілов розповів про роботу шкіл та ВНЗ

Відправляють усіх на канікули та дистанційку: Данілов розповів про роботу шкіл та ВНЗ

Навчання мають призупинити від найближчого понеділка.

Від понеділка, 25 жовтня, українські школи та вищі навчальні заклади повинні піти на канікули або ж дистанційне навчання, аби уникнути скупчення та поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Із такою пропозицією-проханням Рада національної безпеки та оборони звернулася до Міністерства освіти та науки та місцевих органів влади, сказав на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

"Апарат РНБО звертався до Міністерства освіти. Там ухвалено рішення про те, щоб від понеділка більшість усіх вищих навчальних закладів пішла на відпочинок, пішла на канікули. Ми вважаємо, що потрібно школярів від понеділка... вони мають бути також відправлені на канікули, можливо, за винятком дітей, які навчаються там із 1 до 4 класу", - сказав Данілов на брифінгу після засідання РНБО.

Остаточні рішення про канікули мають ухвалити Кабмін, місцеві органи влади.

Враховуючи складну ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні, не виключено, що з канікул старші школярі та студенти повернуться не одразу, а можливе дистанційне навчання, яке вже активно практикують у багатьох закладах.

Раніше повідомлялося, що осінні канікули можуть затягнутися до 3-4 тижнів через спалах COVID-19.

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