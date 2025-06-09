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Відпустка для військовозобов’язаних за кордоном: адвокатка розповіла, коли це можливо
Юристка надала перелік документів для виїзду за кордон військовозобов’язаного.
Військовозобов’язані мають можливість виїжджати за кордон у відпустку за наявності необхідних документів і відповідного наказу, проте під час мобілізації прикордонники можуть вимагати додаткові підтвердження їхнього повернення до України.
Про це в ефірі «Еспресо» сказала адвокатка Катерина Аніщенко.
Вона звернула увагу на деякі юридичні моменти, адже, за її словами, військовозобов’язані чоловіки дійсно можуть виїжджати за кордон за наявності закордонного паспорта, військово-облікового документа, оновленого належним чином. Також військовозобов’язаний повинен мати наказ на відпустку.
Що має бути в наказі про відпустку військовозобов’язаного
У наказі про відпустку має міститися інформація про те, що військовозобов’язаний є заброньованим, куди їде, на який термін і що він обов’язково повинен повернутися.
Але жоден нормативно-правовий акт, як каже юристка, зокрема Кодекс законів про працю, не містить вимоги, щоб у наказі про відпустку військовозобов’язаного чоловіка була саме ця інформація про місце поїздки та термін перебування за кордоном.
За словами адвокатки, також варто звернути увагу, що чоловіки військовозобов’язаного віку, які є громадянами України, мають право на власний розсуд розпоряджатися своїм вільним часом та обирати, де перебувати.
Вона також зазначила, що не було внесено змін до правил перетину кордону, які не давали б можливості інспекторові прикордонної служби суб’єктивно, на власний розсуд, ухвалювати рішення щодо перетину кордону.
«У законі зазначено, що для виїзду потрібно мати військово-обліковий документ, паспорт, а також наказ. Крім того, інспектор прикордонної служби може вимагати інші документи на підтвердження того, що військовозобов’язаний обов’язково повернеться на територію своєї країни», — зазначила Аніщенко.
Тим часом командувач Нацгвардії, генерал Олександр Півненко заявив, що мобілізація в Україні необхідна для виживання країни, адже рекрутинг покриває лише третину потреб в особовому складі.
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