Відпустка в умовах війни 2022: де планують та можуть відпочивати українці цього року

Відпустка в умовах війни 2022: де планують та можуть відпочивати українці цього року

Війна позбавила багатьох українців роботи, відпочинку, відпустки. Більшість українців вважають, що відпочивати під час війни недоречно, інші залишилися без роботи, а тому не поїдуть у відпустку. Як і де українців планують провести літо 2022, які можливості для відпочинку - у матеріалі ТСН.ua

Чи планують українці відпочивати улітку 2022 року

За даними опитування grc.ua, війна вплинула і на бажання відпочивати, і на таку можливість.

Всього лише 11% українців планують відпустку літом 2022 року.

47% вважають, що зараз не час для відпочинку та радості.

23% українців через війну втратили роботу, тому не мають змоги відпочивати.

6% працівників перебувають у вимушеній безоплатній відпустці.

9% українців шукають захист від війни за кордоном і їм також зараз не до відпочинку.

Водночас під час дії воєнного стану роботодавець має право відмовити у відпустці у тому випадку, якщо людина залучена у роботах на об'єктах критичної інфраструктури. Це правило не стосується відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки по догляду за дитиною. Під час війни щорічна оплачувана відпустка надається тривалістю 24 календарні дні. Якщо за умовами трудового договору передбачено більше днів відпустки, то дію цих положень під час воєнного стану може бути припинено.

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Серед тих, то все ж таки планують відпочивати влітку, лише 1% збираються зробити це за кордон. Більшість українців, які планують відпочивати орієнтуються на подорож у гори або в інший регіон України.

Відпочинок за кордоном під час війни

Бажані напрямки відпочинку за кордоном майже не змінилися, найбільш популярними залишаються Туреччина та Єгипет. Оскільки повітряний простір над Україною закритий, туристичні компанії пропонують лише автобусні тури до європейських країн. Дорога в такому разі буде дуже довгою, до Греції, наприклад, потрібно буде їхати близько 32 годин. Є варіанти комбінованих турів - до Польщі, Молдавії чи до країн Балтії автобусом, звідти до потрібної країни - літаком.

Де відпочити в Україні під час війни

Цього літа українці не зможуть відпочити в улюбленій Одесі, Херсонській, Миколаївській областях, Бердянську, на Арабатській Стрілці через ракетні обстріли, заміноване море, окупацію. Західні регіони через велику кількість переселенців та проблем із житлом у зв'язку з цим та цін на нього, теж будуть скоріш за все не дуже сприятливим для відпочинку цього літа.

Туристичній агенції рекомендують відвідати такі місця в Україні:

Дністровський каньйон, розташований на межі Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей.

Затоплене село у Хмельницькій області, яке називають українською Атлантидою - Бакоту. А також поряд з ним одне із семи чудес України - Національний парк Подільські Товтри.

Покупатися пропонують на озерах України - на Синевирі в Закарпатській області, Світязі, Шацьких озерах розташованих у Волинській області, в Блакитних озерах Чернігівської області, на озері Берестувате Кіровоградської області, Білому озері Сумської області.

Оздоровитися можна на термальних курортах Берегово, Солотвино, Косино у Закарпатській області, у санаторіях Трускавця, Моршина, Миргороду.

Уу Черкасах усі три комунальні пляжі офіційно відкрили для відвідування. Тут встановлені дитячі та дорослі буйки для позначення безпечних місць купання, навіси, працюють рятувальні пости.

Синдром відсутності відпустки – так називають медики досить нове явище, який виникає, якщо людина протягом кількох років не бере відпустку може бути небезпечним. Серед його наслідків можуть бути серцеві напади, інсульти, інші серйозні проблеми зі здоров'ям.

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