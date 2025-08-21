Відпустки військових 2025 року: скільки днів надається та як отримати

Шеврон ЗСУ

Українські військові можуть отримати щорічну відпустку до 30 днів та додаткові дні за новим законом. Верховна Рада ухвалила зміни, які передбачають нові можливості відпочинку для захисників.

Про підстави, тривалість та алгоритм отримання відпусток військовослужбовцям йдеться в Законі України.

В чому полягають нововведення

Наприкінці липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє учасникам бойових дій отримати 14 днів додаткової відпустки. Цей тип відпусток не надавався з 2022 року через запровадження воєнного стану.

Документ також зобов’язує всіх військовослужбовців використовувати не менше 15 календарних днів з 30 днів основної відпустки. Відмовитися від відпустки можна за власним бажанням.

Законопроект ще не підписав президент Володимир Зеленський, але очікується, що документ незабаром набере чинності.

Тривалість відпусток

Тривалість відпустки залежить від підстав:

До 30 днів — щорічна основна відпустка, частинами не менше 15 днів.

До 10 днів — при укладанні шлюбу.

До 7 днів — у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича; до 3 днів — у разі інших родичів.

До 15 днів — при пожежі або стихійному лиху.

До 3 днів — за інших важливих причин.

Додаткові види відпусток:

Вагітність та пологи — 70 днів до та 56 після пологів (для жінок-військовослужбовців).

Догляд за дитиною — до 3 років.

Звільнення з полону — 90 днів.

Лікування — від 30 до 60 днів залежно від медичних показань.

Також військові можуть отримати додаткові дні за знищення російської техніки:

5 днів — за військовий корабель чи літак

4 дні — за ЗРК, вертоліт чи радіолокаційну систему ППО

3 дні — за танк, БМП, БТР, крилаті ракети

2 дні — за бронеавтомобілі, вантажівки, БПЛА середньої дальності

1 день — за БПЛА малої дальності

Дні надаються тільки за підтверджене знищення техніки.

Компенсація за дні дороги

Під час щорічної відпустки військові зберігають грошове та матеріальне забезпечення. Держава оплачує проїзд до місця відпочинку та назад:

До 200 км — без додаткового часу

200–800 км — 1 день

Понад 800 км — 2 дні

Якщо відпустка ділиться на частини, час на дорогу додається до кожної частини.

Чому можуть відмовити у відпустці

Командування може відмовити у наданні відпустки, якщо:

немає заміни під час бойових завдань

існує ризик втрати боєздатності підрозділу

є організаційні причини

Невикористані дні щорічної відпустки переносяться на наступний рік або компенсуються грошима при звільненні з лав ЗСУ.

Як військовому отримати щорічну відпустку: покрокова інструкція

Військовослужбовці мають право на різні види відпусток, включаючи щорічну основну, за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною, після звільнення з полону та інші.

Процедура отримання відпустки чітко регламентована законодавством України.

Підготовка рапорту : Військовослужбовець складає рапорт на ім’я безпосереднього командира.

Подання рапорту : Рапорт передається безпосередньому командиру для розгляду та підпису.

Розгляд рапорту : Безпосередній командир (начальник) розглядає рапорт і ставить резолюцію протягом не більше 14 днів з дня його подання.

Передача рапорту : Підписаний рапорт передається на розгляд командиру військової частини.

Видача наказу: Командир військової частини видає наказ про надання відпустки, якщо рапорт схвалено.

Як військовому отримати відпустку за кордон

Під час воєнного стану українські військовослужбовці мають право виїжджати за кордон у відпустку, однак для цього потрібно дотримуватися чітко визначеного порядку та підготувати необхідні документи.

Першим кроком є подання рапорту на ім’я командира військової частини через безпосереднього командира. У ньому зазначають дату виїзду та повернення, країну та адресу місця перебування, контактні дані для зв’язку та пункт перетину кордону. До рапорту обов’язково додаються документи, що підтверджують мету поїздки, наприклад квитки, медичні документи або документи на проживання родини, а також віза, якщо країна призначення цього вимагає.

Після розгляду рапорту командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки та дозволу на виїзд за кордон. У разі позитивного рішення оформлюється наказ, який надає право на виїзд.

Для перетину державного кордону військовослужбовець повинен мати:

дійсний закордонний паспорт;

військовий квиток або посвідчення офіцера;

відпускний квиток з дозволом на виїзд;

витяг з наказу командира військової частини про надання відпустки та права на виїзд.

Можливі причини відмови у виїзді

Відмова у виїзді за кордон може бути надана у разі:

відсутності дозволу командира військової частини;

незазначення дозволу на виїзд у відпускному квитку та наказі;

наявності заборон на виїзд, зокрема судових рішень або несплачених штрафів чи аліментів.

Нагадаємо, військовозобов’язані чоловіки також можуть виїжджати за кордон у відпустку за наявності закордонного паспорта, військово-облікового документа та відповідного наказу на відпустку. У наказі зазвичай вказується, що військовозобов’язаний заброньований, куди вирушає, на який термін і що повинен повернутися до України.

Проте, як наголошує юристка, жоден нормативно-правовий акт, зокрема Кодекс законів про працю, не вимагає, щоб у наказі була зазначена конкретна інформація про місце поїздки та тривалість перебування за кордоном.

Адвокатка додає, що чоловіки військовозобов’язаного віку, які є громадянами України, мають право самостійно розпоряджатися своїм вільним часом та обирати місце перебування. Водночас правила перетину кордону не змінювалися, і прикордонники можуть на власний розсуд ухвалювати рішення щодо пропуску через державний кордон.