Відпустки військових під час воєнного стану: як піти на відпочинок та за яких умов можуть відмовити

Реклама

В Україні під час воєнного стану право військовослужбовців на відпустку регулюється спеціальним профільним законодавством, яке передбачає кілька різновидів відпусток. Проте реалізувати це право армійці можуть лише з урахуванням поточної ситуації на службі та після офіційного погодження з командиром військової частини.

Про це пише Судово-юридична газета.

Право на відпочинок під час війни: що каже закон про відпустки для військових

Українське законодавство гарантує більшості категорій захисників, крім тих, хто перебуває на базовій військовій службі, право на плановий щорічний відпочинок. На цей період за бійцем повністю зберігається фінансове та матеріальне забезпечення, а також додатково виплачуються кошти на оздоровлення, сума яких дорівнює його місячній ставці.

Реклама

У період дії воєнного стану тривалість такої відпустки чітко обмежена і не може перевищувати тридцяти календарних днів на рік, незалежно від того, скільки років людина вже прослужила. Отримати цей відпочинок одразу повністю не вдасться: закон дозволяє брати його лише окремими частинами, кожна з яких триває не більше ніж п’ятнадцять днів. Водночас звичні норми трудового права щодо святкових чи неробочих днів під час війни у війську не діють.

За загальним правилом, використати свої тридцять днів відпочинку військовий має впродовж поточного року. Якщо через складну ситуацію на службі цього зробити не вдалося, невикористані дні дозволено перенести. Як виняток, за погодженням із керівництвом Міністерства оборони чи інших профільних силових відомств, таку торішню відпустку військовослужбовцю можуть надати упродовж перших трьох місяців наступного року.

У період воєнного стану щорічну відпустку дозволено брати лише за умови, що в підрозділі одночасно відсутні не більше 30% бійців відповідної категорії. Окрім планового відпочинку, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», дозволяє військовим оформлювати відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин. Цей різновид відпочинку не передбачає збереження грошового забезпечення і надається військовому за таких умов:

укладення ним шлюбу — тривалістю до 10 календарних днів;

коли серйозно хворіють або помирають близькі, військовий може отримати відпустку терміном до 7 календарних днів. Це правило поширюється на випадки, що стосуються чоловіка чи дружини, дітей, батьків, рідних братів і сестер, вітчима чи мачухи, а також тестя, тещі, свекра, свекрухи або опікунів, які виховали військовослужбовця;

для інших родичів така відпустка може становити до 3 календарних днів. У всіх цих випадках не враховується час, необхідний для проїзду до місця відпустки та назад;

у разі пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця — тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.

Також командир військової частини може відпустити військового додому за сімейними обставинами на строк до 15 днів на рік, але вже без виплати зарплати. Цікаво, що в законі немає окремого пункту про відпустку саме через народження дитини — це просто вважається однією з поважних життєвих причин. Проте у Міноборони пояснюють, що з нагоди народження малюка бійцю зазвичай дають до 10 днів відпочинку із збереженням усіх виплат, а на дорогу додають ще до двох діб в один бік.

Реклама

Будь-яку таку причину треба підтвердити документами, наприклад, медичною довідкою чи свідоцтвом. Якщо ж отримати папери вчасно немає можливості, про це варто написати в рапорті, і командир має право відпустити військового без повного документального підтвердження на момент подання звернення.

Коли військовому можуть відмовити у наданні відпустки

Рішення командира не підписувати рапорт на відпустку не може бути простою забаганкою — воно повинно мати чітке законне підґрунтя. За правилами, які діють під час воєнного стану, керівник військової частини спирається на статтю 10-1 профільного закону про захист військовослужбовців. Ця норма дозволяє погоджувати відпочинок бійців лише тоді, коли це безпечно і доречно в поточних умовах служби на конкретній ділянці фронту чи в тилу.

Головною причиною відмови зазвичай стає службова потреба — наприклад, коли потрібно підтримувати бойову готовність підрозділу, виконувати термінові бойові завдання або якщо бійця просто ніким замінити на позиції. Крім того, керівництво зважає на ліміти, адже закон забороняє відпускати на відпочинок занадто багато людей одночасно.

З іншого боку, командир не має права просто проігнорувати звернення військового. Будь-які сімейні проблеми чи інші серйозні причини обов’язково мають бути розглянуті, а негативна відповідь на рапорт повинна пояснюватися виключно реальними та об’єктивними обставинами на службі.

Реклама

Як оформити відпустку військовослужбовцям

Для того, щоб піти у відпустку, військовий має подати рапорт на ім’я керівника своєї частини, причому зробити це тепер можна і в цифровому форматі через додаток «Армія+». У самому документі необхідно вказати тип відпочинку, його тривалість, конкретні причини для виїзду, адресу, де планується перебування, закладений час на проїзд туди й назад, а також список паперів, які додаються.

До звернення прикріплюють офіційні докази, які пояснюють ситуацію: наприклад, медичні висновки, свідоцтва про смерть чи довідки про стихійне лихо або пожежу. Якщо зібрати ці документи завчасно забракло часу, про таку проблему просто пишуть у тексті рапорту.

Отриману заяву командир вивчає з огляду на ситуацію на фронті та поточну укомплектованість підрозділу, після чого виносить рішення щодо кожного військового окремо.

Якщо керівництво дає згоду, по частині видають офіційний наказ, а самому військовослужбовцю вручають спеціальний відпускний квиток.

Реклама

Варто зауважити, як тільки термін відпочинку добігає кінця, захисник має чітко під час з’явитися у своєму підрозділі. Якщо ж у дорозі чи вдома трапився форс-мажор, який заважає вчасно доїхати на службу, про це треба негайно доповісти командиру будь-яким доступним способом.

Нагадаємо, оформлення щорічної відпустки в перший рік роботи для цивільних осіб має низку законодавчих нюансів: зазвичай право на повноцінний відпочинок виникає лише після шести місяців безперервної роботи, однак за певних умов працівник може піти у відпустку й раніше.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів