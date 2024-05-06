Відразу 6 тіл потонулих чоловіків виявлено у Тисі – журналіст

За його даними, одному із загиблих недавно виповнилося лише 20 років.
Сьогодні, 6 травня, у річці Тиса виявили тіла аж 6 затонулих чоловіків.
Про це повідомив місцевий закарпатський журналіст Віталій Глагола.
За інформацією від джерел журналіста, 4 тіла було виявлено на українській стороні, 2 тіла – на румунській стороні.
"Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці, на це вказує стан, у якому вони знаходяться", – каже Глагола.
За його даними, одному із загиблих недавно виповнилося лише 20 років.
Також журналіст пише, що одне тіло знайшли поблизу населеного пункту Сокирниця, одне поблизу Тячева, а одне неподалік Буштина.
"Прошу всіх, у кого виникла ідея перетнути цю гірську річку – відмовитися від цього, адже вода в ній підступніша та небезпечніша, ніж здається на перший погляд", – закликає журналіст Глагола.
Офіційно Нацполіція та ДПСУ дані журналіста про 6 потопельників не коментувала.
Нагадаємо, що сьогодні вранці ДПСУ повідомляла, що було знайдено тіло одного потопельника. Це чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Документів при ньому не знайшли. Від початку великої війни це уже 25 загиблий у гірській річці.
28 квітня у річці Тиса виявили тіла двох чоловіків.
Читайте також: