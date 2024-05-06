Відразу 6 тіл потонулих чоловіків виявлено у Тисі – журналіст

За його даними, одному із загиблих недавно виповнилося лише 20 років.

Сьогодні, 6 травня, у річці Тиса виявили тіла аж 6 затонулих чоловіків.

Про це повідомив місцевий закарпатський журналіст Віталій Глагола.

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За інформацією від джерел журналіста, 4 тіла було виявлено на українській стороні, 2 тіла – на румунській стороні.

"Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці, на це вказує стан, у якому вони знаходяться", – каже Глагола.

За його даними, одному із загиблих недавно виповнилося лише 20 років.

Також журналіст пише, що одне тіло знайшли поблизу населеного пункту Сокирниця, одне поблизу Тячева, а одне неподалік Буштина.

Офіційно Нацполіція та ДПСУ дані журналіста про 6 потопельників не коментувала. / Фото: Віталій Глагола

"Прошу всіх, у кого виникла ідея перетнути цю гірську річку – відмовитися від цього, адже вода в ній підступніша та небезпечніша, ніж здається на перший погляд", – закликає журналіст Глагола.

Офіційно Нацполіція та ДПСУ дані журналіста про 6 потопельників не коментувала.

Нагадаємо, що сьогодні вранці ДПСУ повідомляла, що було знайдено тіло одного потопельника. Це чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Документів при ньому не знайшли. Від початку великої війни це уже 25 загиблий у гірській річці.

28 квітня у річці Тиса виявили тіла двох чоловіків.

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